Десерти з полуниці без випікання для дітей: смузі, мус, мармелад

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей -
14:56, сьогодні
Смачні десерти з полуниці без випікання
Сезон полуниці розпочато, тому Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачні рецепти з полуниці, які сподобаються вашим діткам. Гайда готувати разом!
Смузі з полуницею
(2 порції)
Як приготувати смузі з полуниці
Інгредієнти:
– 200 г полуниці;
– 100 г чорниці;
– 30 мл вершків;
– 30 мл води;
– 1 ч. л меду.
Помийте полуницю, видаліть плодоніжки та покладіть у чашу блендера. Додайте чорницю, мед та збийте у блендері.
Влийте до ягід воду та вершки – ще раз збийте. Розлийте смузі по склянках, задекоруйте ягодами та подавайте до столу.
Полуничний мус: рецепт
(4 порції)
Як приготувати мус з полуниці
Інгредієнти:
– 500 г полуниці;
– 4 ст. л цукру;
– 250 мл вершків 30%;
– 3 ст. л води;
– 15 г желатину;
– 1 ч. л соку лимона;
– листочки свіжої м’яти.
Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки. Наріжте полуниці шматочками, подрібніть у блендері, додайте цукор та лимонний сік.
Замочіть желатин у воді, дайте йому набухнути. Поставте желатин на водяну баню та розтопіть.
Важливо: желатин не повинен закипіти!
Вилийте желатин до полуниці і перемішайте.
Збийте вершки до густої маси. Невеликими порціями вливайте полуничну суміш до вершків і обережно перемішуйте.
Розлийте мус по склянках та поставте в холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрасіть полуничний мус листочками м’яти. Смачного!
Рецепт мармеладу з полуниці та м'яти
(4 порції)
Як приготувати мармелад з полуниці
Інгредієнти:
– 400 г полуниці;
– 150 г цукру;
– 15 г желатину;
– сік половини лимона;
– м’ята за смаком.
Ретельно помиту полуницю без плодоніжок подрібніть у блендері. Перетріть пюре через сито, щоб позбутись кісточок.
Додайте м’яту до пюре з полуниці та ще раз подрібніть. Перекладіть полуничну масу і каструлю з товстим дном, додайте лимонний сік та цукор – доведіть до кипіння.
Варіть на повільному вогні 4-5 хвилин.
Залийте желатин водою, дайте йому набухнути та додайте до гарячої полуничної маси – перемішайте.
Остудіть полуничну суміш та вилийте у форму. Покладіть деко з майбутнім мармеладом в холодильник на кілька годин.
Готовий мармелад наріжте шматочками та подавайте до столу. Смачного!
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