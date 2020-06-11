Десерти з полуниці без випікання для дітей: смузі, мус, мармелад

Смачні десерти з полуниці без випікання

Сезон полуниці розпочато, тому Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачні рецепти з полуниці, які сподобаються вашим діткам. Гайда готувати разом!

Смузі з полуницею

(2 порції)

Як приготувати смузі з полуниці

Інгредієнти:

– 200 г полуниці;

– 100 г чорниці;

– 30 мл вершків;

– 30 мл води;

– 1 ч. л меду.

Помийте полуницю, видаліть плодоніжки та покладіть у чашу блендера. Додайте чорницю, мед та збийте у блендері.

Влийте до ягід воду та вершки – ще раз збийте. Розлийте смузі по склянках, задекоруйте ягодами та подавайте до столу.

Полуничний мус: рецепт

(4 порції)

Як приготувати мус з полуниці

Інгредієнти:

– 500 г полуниці;

– 4 ст. л цукру;

– 250 мл вершків 30%;

– 3 ст. л води;

– 15 г желатину;

– 1 ч. л соку лимона;

– листочки свіжої м’яти.

Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки. Наріжте полуниці шматочками, подрібніть у блендері, додайте цукор та лимонний сік.

Замочіть желатин у воді, дайте йому набухнути. Поставте желатин на водяну баню та розтопіть.

Важливо: желатин не повинен закипіти!

Вилийте желатин до полуниці і перемішайте.

Збийте вершки до густої маси. Невеликими порціями вливайте полуничну суміш до вершків і обережно перемішуйте.

Розлийте мус по склянках та поставте в холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрасіть полуничний мус листочками м’яти. Смачного!

Рецепт мармеладу з полуниці та м'яти

(4 порції)

Як приготувати мармелад з полуниці

Інгредієнти:

– 400 г полуниці;

– 150 г цукру;

– 15 г желатину;

– сік половини лимона;

– м’ята за смаком.

Ретельно помиту полуницю без плодоніжок подрібніть у блендері. Перетріть пюре через сито, щоб позбутись кісточок.

Додайте м’яту до пюре з полуниці та ще раз подрібніть. Перекладіть полуничну масу і каструлю з товстим дном, додайте лимонний сік та цукор – доведіть до кипіння.

Варіть на повільному вогні 4-5 хвилин.

Залийте желатин водою, дайте йому набухнути та додайте до гарячої полуничної маси – перемішайте.

Остудіть полуничну суміш та вилийте у форму. Покладіть деко з майбутнім мармеладом в холодильник на кілька годин.

Готовий мармелад наріжте шматочками та подавайте до столу. Смачного!