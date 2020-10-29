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Смачно 24 Новини кулінарії Цікаві підбірки Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020 -

17:04, сьогодні

Геловін 2020 – оформлення напоїв – фото, варіанти, ідеї

Геловін вже за декілька днів! Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку ідей для оформлення напоїв на містичну вечірку з друзями.

Різнобарвні черв’ячки з желе

 

Черепи на соломинках додадуть напоям ще більше святкового та яскравого вигляду

 

Напої в гарбузах

 

Шприци з алкоголем

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Two Sisters Tea (@twosisterstea)

 

Сухий лід додасть коктейлям загадковості та містичності

 

Їстівні надгробки з пряників

 

Очі з темного винограду та лічі

 

Руки кривавої Мері з льоду

Пунш в павутині

Оригінальний посуд для Геловіну

Веселого Геловіну!

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