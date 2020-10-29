Геловін 2020 – оформлення напоїв – фото, варіанти, ідеї

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020 -
17:04, сьогодні
Геловін вже за декілька днів! Смачно 24 підготував для вас цікаву підбірку ідей для оформлення напоїв на містичну вечірку з друзями.
Різнобарвні черв’ячки з желе
Черепи на соломинках додадуть напоям ще більше святкового та яскравого вигляду
Напої в гарбузах
Шприци з алкоголем
Сухий лід додасть коктейлям загадковості та містичності
Їстівні надгробки з пряників
Очі з темного винограду та лічі
Руки кривавої Мері з льоду
Пунш в павутині
Оригінальний посуд для Геловіну