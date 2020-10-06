Смачно 24 підготував для вас корисну інформацію про солодкий та яскравий інжир. Осінь – найкраща пора для інжиру, поспішайте скуштувати його та зробити заготовки на зиму!

Інжир – надзвичайно смачний плід, який належить до роду Фікус родини Тутові. Він має серцеподібну форму, ніжну м’якоть та безліч маленьких зерняток всередині.

Свіжий інжир вже продають на ринку та на прилавках магазинів. Він дуже швидко псується, тому найчастіше його висушують та продають як сухофрукт.

Висушений інжир

Не зволікайте часом, а мерщій купуйте свіженькі плоди надзвичайно смачного інжиру.

Батьківщиною інжиру вважають Карію – це стародавня провінція Малої Азії. Проте, сьогодні його вирощують в Туреччині, на Кавказі, в Криму, Молдові, в країнах Середземномор’я та Середньої Азії.

Сорти інжиру

Сортів інжиру є декілька: кримський чорний, сірий ранній, далматський білий та Адріатика – теж білий сорт. А от Брунсвік – це ранній сорт з плодами інжиру вагою до 200 грамів.

Користь і шкода інжиру

Інжир багатий на такі мінерали, як калій, кальцій, магній, залізо і мідь. У своїх плодах він має високий вміст натуральних цукрів та розчинних волокон.

Рецепт закуски з інжиру Рецепт вишуканої закуски з інжиру та блакитного сиру

Також інжир є хорошим антиоксидантом, містить вітаміни А і К.

У 100 грамах свіжого інжиру міститься всього 43 ккал, а от у 100 грамах сушеного плоду – 200 ккал. Тому для фігури краще вживати свіжий інжир.

Інжир – заготовка для запікання в духовці

Інжир з найніжнішим смаком краще купувати з жовтня по січень. Саме в цей час врожай інжиру смакує наче з медовим сиропом.

Інжир радять вживати для зміцнення нервової системи, серцево-судинної системи та щоб знизити тиск.

Рецепт варення з інжиру Як приготувати варення з інжиру на зиму: рецепт

Фіцин в інжирі запобігає виникненню тромбів та знижує рівень холестерину в крові.

Інжир не рекомендують вживати людям, які хворіють на діабет, панкреатит та при гострих запальних захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Як їсти інжир

Найкраще купувати інжир без ушкоджень та їсти його одразу після придбання. Екологічно чистий інжир можна їсти одразу зі шкіркою.

Інжир їдять в сирому виді, запікають разом із сиром в духовці або додають до салатів.

Салат зі свіжим інжиром

Також з інжиру можна готувати варення та джеми на зиму або сушити його плоди на зиму в спеціальному приладі – сушарці для фруктів.

Поспішайте скуштувати свіжий інжир та зробити заготовки з нього на зиму. А з рецептами приготування смачних страв з інжиру допоможе – Смачно 24!