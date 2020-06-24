Кінза – користь і шкода, де використовують, страви з кінзи

Кінза – страви, користь та шкода

Що ви знаєте про кінзу, її корисні властивості та чи знаєте ви, як правильно її вживати, щоб не нашкодити організму? Смачно 24 підготував для вас надзвичайно корисну інформацію про свіжу зелень кінзи, яка вже заполонила прилавки магазинів та ринків.

Кінза – запашна, пряна зелень, яку люди споживають у страви вже понад 5 тисяч років. Насіння кінзи ми використовуємо, як прянощі до страв – це коріандр, а от зелену частину рослини частенько додаємо до м’ясних страв та соусів.

Свіжа зелень кінзи

Кінза надзвичайно низькокалорійна, тому ви сміло можете додавати її у страви. Калорійність зелені кінзи становить 216 ккал на 100 г.

Користь і шкода кінзи

Попри те, що кінзу додають до багатьох страв різних національних кухонь, її використовують у народній медицині. Якщо вирощувати кінзу у горщику на підвіконні – вона чудово очищає повітря у квартирі.

Якщо ви відчули перші ознаки простуди, вживання кінзи вважається чудовим антисептиком, який допоможе при простудах, також її використовують як відхаркувальний засіб. Вживання свіжої зелені кінзи покращує стан ясен та запобігає появі карієсу.

А регулярне вмивання шкіри обличчя відваром з кінзи поліпшує його стан та пружність.

Користь кінзи для людського організму

Зелень кінзи багата вітамінами групи А і В, а також безліччю корисних для організму мінералів. У 20 г кінзи міститься добова норма вітаміну К, який бере участь у важливому процесі згортання крові.

Є і протипоказання щодо вживання кінзи. Якщо ви хворієте на виразку або гастрит, краще не вживати її у щоденному раціоні. Те саме стосується і людей з серйозними проблемами з серцем та судинами.

Пам’ятайте, в одній страві можна з’їсти не більше ніж 35 г свіжої зелені кінзи або 4 г насіння коріандру. Таке дозування не нашкодить вашому організму.

Яка різниця між кінзою і петрушкою

Мабуть, ви вже не один раз сплутували зелень кінзи та петрушки, купуючи її на ринку. Адже зовні вони дуже схожі, але відмінності між ними доволі суттєві.

Хоч кінза (коріандр) та петрушка родички та належать до одного виду селерових, звідси й зовнішня схожість, проте листя петрушки все ж відрізняються. В петрушки вони грубіші у порівнянні з округлими листочками кінзи.

Найбільш вагомою різницею між петрушкою та кінзою є її аромат. Достатньо злегка потерти зелень кінзи й одразу стає зрозуміло, що це за зелень. Кінза володіє специфічним та насиченим ароматом, який не кожному до смаку. Він яскраво виражений, терпкий та набагато сильніший ніж у петрушки.

Страви з кінзою

Найчастіше кінзу використовують у грузинській кухні. З неї готують запашні соуси та маринади. Кінза є невід’ємним інгредієнтом таких страв як: гороховий та квасолевий суп, соус Ткемалі, грузинського Сациві, Самси з сиром, рулетів з баклажанів та шашлику з баранини.

Страва з кінзи та курки

Коріандр найчастіше використовують у кавказькій кухні. Його додають у шашлик, тісто для хліба, овочеві рагу і навіть кисломолочні продукти.

Цікаво, що у Німеччині коріандр додають навіть у пиво, для особливого аромату напою.

Насіння коріандру (кінзи)

У меленому коріандрі міститься надзвичайно багато ефірної олії, яка може зіпсувати смакові якості страви гіркуватістю.

Щоб використовувати кінзу цілий рік і вона при цьому не втратила свої корисних властивостей, достатньо засушити свіжу зелень або заморозити у контейнері.