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Рецепти корисних перекусів на роботу -

22:52, сьогодні

Корисні перекуси на роботу – рецепти – меню на роботу

Перекуси на роботі можуть бути корисними, якщо ви заздалегідь приготуєте їх вдома. Смачно 24 підготував для вас низькокалорійну підбірку рецептів з покроковою інструкцією їхнього приготування. Досить купувати шоколадки та хімічні батончики, готуйте швидкі перекуси разом зі Смачно 24!

Салат з моркви і яблук

(1 порція)

Перекус з яблуками та морквою на роботу

Інгредієнти:
 – 1 середня морква;
 – 100 г яблук;
 – 50 г сиру “Фета”.

  • Ретельно помийте яблуко, видаліть насіння та натріть його на грубій тертці.
  • Моркву помийте, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Змішайте інгредієнти в невеликій салатниці та посипте шматочками сиру. Смачного!

Йогурт з фруктами

(1 порція)

перекус на роботу з йогуртом

Корисний перекус на роботу з йогуртом

Інгредієнти:
 – 250 мл білого йогурту без цукру;
 – 1 банан;
 – 25 г волоських горіхів або мигдалю;
 – арахісова паста за смаком.

  • Заздалегідь замочіть горіхи на 8-12 годин, щоб вони краще засвоювались організмом. Для йогурту краще обрати скляну банку, щоб він не витік. Почистіть банан від шкірки.
  • Влийте в банку йогурт без цукру та наріжте банан дрібними шматочками. Додайте до йогурту арахісову пасту та горішки. 

Домашній сир з ягодами

(1 порція)

домашній сир з ягодами

Корисний перекус на роботу

Інгредієнти:
 – 150 г свіжих або заморожених ягід;
 – 150 г домашнього сиру;
 – 30 г мигдалю;
 – 1 ст. л сметани;
 –  гарбузове насіння за смаком.

  • Замочіть горіхи та гарбузове насіння на 8 годин, промийте та висушіть паперовим рушником.
  • Розімніть виделкою домашній сир, полийте сметаною та перемішайте сирну масу.
  • Викладіть сир в салатницю або контейнер, додайте ягід та посипте горішками та насінням. Смачного!

Закуска з авокадо

(1 порція)

закуска з авокадо

Перекус з авокадо на роботу

Інгредієнти:
 – 2 шматочки цілозернового хліба; 
 – ½ авокадо;
 – солодка паприка шматочками за смаком;
 – кінза або петрушка;
 – сік лимона за смаком;
 – сіль, перець за смаком.

  • Підсмажте шматочки цілозернового хліба на сухій сковорідці до золотистої скоринки.
  • Помийте авокадо, розріжте на дві половини та видаліть кісточку. За допомогою ложки вийміть м’якоть авокадо та розімніть її виделкою в тарілці. Збризніть лимонним соком та додайте спецій за смаком.
  • Свіжу зелень помийте та дрібно наріжте. 
  • Викладіть авокадо на хліб, посипте шматочками сушеної паприки та зеленню. 
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