Рецепти корисних перекусів на роботу -
22:52, сьогодні
Перекуси на роботі можуть бути корисними, якщо ви заздалегідь приготуєте їх вдома. Смачно 24 підготував для вас низькокалорійну підбірку рецептів з покроковою інструкцією їхнього приготування. Досить купувати шоколадки та хімічні батончики, готуйте швидкі перекуси разом зі Смачно 24!
Салат з моркви і яблук
(1 порція)
Перекус з яблуками та морквою на роботу
Інгредієнти:
– 1 середня морква;
– 100 г яблук;
– 50 г сиру “Фета”.
- Ретельно помийте яблуко, видаліть насіння та натріть його на грубій тертці.
- Моркву помийте, почистіть від шкірки та натріть на дрібній тертці. Змішайте інгредієнти в невеликій салатниці та посипте шматочками сиру. Смачного!
Йогурт з фруктами
(1 порція)
Корисний перекус на роботу з йогуртом
Інгредієнти:
– 250 мл білого йогурту без цукру;
– 1 банан;
– 25 г волоських горіхів або мигдалю;
– арахісова паста за смаком.
- Заздалегідь замочіть горіхи на 8-12 годин, щоб вони краще засвоювались організмом. Для йогурту краще обрати скляну банку, щоб він не витік. Почистіть банан від шкірки.
- Влийте в банку йогурт без цукру та наріжте банан дрібними шматочками. Додайте до йогурту арахісову пасту та горішки.
Домашній сир з ягодами
(1 порція)
Корисний перекус на роботу
Інгредієнти:
– 150 г свіжих або заморожених ягід;
– 150 г домашнього сиру;
– 30 г мигдалю;
– 1 ст. л сметани;
– гарбузове насіння за смаком.
- Замочіть горіхи та гарбузове насіння на 8 годин, промийте та висушіть паперовим рушником.
- Розімніть виделкою домашній сир, полийте сметаною та перемішайте сирну масу.
- Викладіть сир в салатницю або контейнер, додайте ягід та посипте горішками та насінням. Смачного!
Закуска з авокадо
(1 порція)
Перекус з авокадо на роботу
Інгредієнти:
– 2 шматочки цілозернового хліба;
– ½ авокадо;
– солодка паприка шматочками за смаком;
– кінза або петрушка;
– сік лимона за смаком;
– сіль, перець за смаком.
- Підсмажте шматочки цілозернового хліба на сухій сковорідці до золотистої скоринки.
- Помийте авокадо, розріжте на дві половини та видаліть кісточку. За допомогою ложки вийміть м’якоть авокадо та розімніть її виделкою в тарілці. Збризніть лимонним соком та додайте спецій за смаком.
- Свіжу зелень помийте та дрібно наріжте.
- Викладіть авокадо на хліб, посипте шматочками сушеної паприки та зеленню.