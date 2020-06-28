Маринади для шашлику: на кефірі, мінералці, з ківі, гірчичний

Смачно 24 підготував для вас добірку маринадів для найсоковитіших і таких ароматних шашликів. Досить купувати маринади з майонезом і хімічними порошками, оберіть та готуйте свій найкращий шашлик зі Смачно 24!

Маринад на кефірі

(на 1 кг м’яса)

Маринад для шашлику на кефірі

Інгредієнти:

– 5-6 великих цибулин;

– 1 л кефіру;

– сіль за смаком;

– сухі спеції за смаком;

– коріандр, кінза або петрушка.

Для того, щоб шматочки шашлику були соковитими після смаження – наріжте м’ясо невеликими кубиками. Помиту та почищену цибулю наріжте півкільцями, промніть зі спеціями, щоб вийшов сік. З’єднайте всі інгредієнти у глибокому посуді та ретельно перемішайте.

Щоб м’ясо гарно замаринувалось – залиште його в холодильнику на ніч. Кефір додасть шашлику вершкового присмаку, а м’ясо зробить ніжним і соковитим.

Смачно 24 радить не викидати маринад перед смаженням шашлику. Змащуйте ним м’ясо вже на мангалі – отримаєте ще більше аромату і ніжності!

Маринад з ківі

(на 1 кг м’яса)

Маринад для шашлику з ківі



Інгредієнти:

– 1 ківі;

– 3 цибулини;

– 2 ст. л олії;

– сіль, перець за смаком;

– улюблені сухі спеції за смаком.

Для маринування можете обрати як свинячий ошийок, так і курку, яловичину чи баранину. Ківі почистіть від шкірки, подрібніть в блендері або натріть на терці до однорідної маси. Цибулю наріжте кільцями або великими кубиками, посоліть і розімніть, щоб вийшли ароматні соки.

До невеликих шматочків м’яса додайте перцю та олії. При обсмажуванні олія допоможе зберегти всі соки всередині. Змішайте всі інгредієнти у глибокому посуді та ретельно перемішайте.

Ківі дуже швидко розм’якшує м’ясні волокна, достатньо 30 хвилин маринування у холодильнику. Після смаження на мангалі отримаємо соковиті та ароматні шматочки шашлику.

Маринад на мінералці

(на 2 кг м’яса)

Маринад для шашлику на мінералці

Інгредієнти:

– 0,5 л мінералки;

– 4 цибулини;

– сіль, перець за смаком;

– свіжозмелений коріандр.

Для цього рецепту найкраще підійде свинячий ошийок. М’ясо нарізаємо порційними шматками, до нього додаємо перець та мелений коріандр. Спеції додадуть шашлику приємного аромату і смаку. М’ясо поки не солимо.

У глибокому посуді ретельно змішуємо м’ясо і цибулю, заливаємо мінеральною водою. Важливо взяти саме сильногазовану, бульбашки газу допоможуть пом’якшити м’ясо. Залишаємо маринуватися мінімум на 4 години.

Перед тим, як нанизувати м’ясо на шампурі, посоліть його.

Смачно 24 радить подавати цей шашлик з овочами гриль і вашими улюбленими соусами до м’яса.

Соковитий шашлик з курки в гірчичному маринаді

(на 1 кг м’яса)



Гірчичний маринад для курки

Інгредієнти:

– 2 ст. л гірчиці;

– 100 мл олії;

– 1 ст. л яблучного/винного оцту;

– 3 зубчики часнику;

– 0,5 ч. л меленої кориці;

– чорний мелений перець;

– мелений коріандр;

– червоний мелений перець;

– 1 ч. л гострої аджики;

– сіль за смаком.

Для шашлику можна обрати куряче філе, або м’ясо зі стегна. Гірчицю, олію та оцет ретельно перемішайте до однорідного стану. Гірчицю можна взяти зернову, так буде ще смачніше.

М’ясо у глибокому посуді солимо, додаємо спеції, часник та аджику. Заливаємо соусом з гірчиці та олії, ретельно перемішуємо. Накриваємо все харчовою плівкою і маринуємо не менше 6 годин в холодильнику.

М’ясо на мангалі виходить дуже соковите та ароматне. Смачного!