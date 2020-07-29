24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Новини кулінарії Шеф-кухарі Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів -

11:26, сьогодні

Мастер Шеф 2020, Україна – судді 10 сезону – зйомки

Вже цієї осені ми будемо спостерігати за ювілейним 10 сезоном кулінарного шоу "Мастер Шеф". Нещодавно, один із суддів проєкту анонсував про початок телевізійних зйомок проєкту та розповів хто буде суддями цього сезону.

На одному із популярних українських телеканалів стартували зйомки 10-го ювілейного сезону кулінарного шоу “Мастер Шеф”. Незмінний суддя проєкту – Ектор Хіменес-Браво поділився цінною інформацією, щодо проєкту зі своїми шанувальниками.

Незмінний суддя “Мастер Шеф” та “Мастер Шеф. Професіонали” розповів на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, про склад суддів 10-го ювілейного сезону кулінарного шоу. Як і всі попередні роки, Ектор Хіменес-Браво буде головним суддею шоу. Компанію Ектору Хіменесу-Браво складе талановитий ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

До речі, для Ольги Мартиновської, яка стала переможницею “Мастер Шеф” у 3 сезоні, суддівство аматорів 10 сезону “Мастер Шеф” буде дебютом. До цього дівчина судила 2 сезон “Мастер Шеф. Професіонали”, у якому показала свій професіоналізм, як кондитер й шеф-кухар.

Переможець 2 сезону “Мастер Шеф. Професіонали” Євген Грибеник та судді проєкту

Нагадаємо вам, що нещодавно закінчився 2 сезон “Мастер Шеф. Професіонали” переможцем якого став 38-річний шеф-кухар Євген Грибеник.

Шеф-кухарі Ектор Хіменес-Браво Новини кулінарії

Новини кулінарії

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти 2921

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них 15742

Вітамінні салати

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки 740

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода 1524

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь 1650

Про продукт

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти 1447

Цікаві підбірки
{{lNews.title}}
{{category.name}}
БІЛЬШЕ НОВИН

Останні рецепти

Рецепт домашньої халви з манки від Лізи Глінської Покрокове приготування халви з манки вдома

4 год 5 хв

4 порції

близького Сходу
Класичні сирники: покроковий десерт Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники
Рецепт холодної кави глясе з морозивом Покрокове приготування холодної кави глясе

25 хв

Літні напої