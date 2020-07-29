Мастер Шеф 2020, Україна – судді 10 сезону – зйомки

Вже цієї осені ми будемо спостерігати за ювілейним 10 сезоном кулінарного шоу "Мастер Шеф". Нещодавно, один із суддів проєкту анонсував про початок телевізійних зйомок проєкту та розповів хто буде суддями цього сезону.

На одному із популярних українських телеканалів стартували зйомки 10-го ювілейного сезону кулінарного шоу “Мастер Шеф”. Незмінний суддя проєкту – Ектор Хіменес-Браво поділився цінною інформацією, щодо проєкту зі своїми шанувальниками.

Незмінний суддя “Мастер Шеф” та “Мастер Шеф. Професіонали” розповів на своїй сторінці у соцмережі фейсбук, про склад суддів 10-го ювілейного сезону кулінарного шоу. Як і всі попередні роки, Ектор Хіменес-Браво буде головним суддею шоу. Компанію Ектору Хіменесу-Браво складе талановитий ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

До речі, для Ольги Мартиновської, яка стала переможницею “Мастер Шеф” у 3 сезоні, суддівство аматорів 10 сезону “Мастер Шеф” буде дебютом. До цього дівчина судила 2 сезон “Мастер Шеф. Професіонали”, у якому показала свій професіоналізм, як кондитер й шеф-кухар.

Переможець 2 сезону “Мастер Шеф. Професіонали” Євген Грибеник та судді проєкту

Нагадаємо вам, що нещодавно закінчився 2 сезон “Мастер Шеф. Професіонали” переможцем якого став 38-річний шеф-кухар Євген Грибеник.