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Смачно 24 Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт -

10:01, 28 травня

Молода картопя з кропом: простий і швидкий рецепт

Смачний рецепт молодої картоплі з кропом/Смачно24

Сезон молодої картоплі вже розпочався. Смачно 24 пропонує вам покроковий рецепт приготування молодої картоплі з кропом вдома, який під силу навіть дитині.

Молода картопля – надзвичайно корисний продукт для людського організму. Її легко приготувати та на смак вона набагато ніжніша та солодша.

Рецептів з молодої картоплі є безліч, але найсмачніші – це молода картопелька зі сметаною, з кропом та з часником. Також молоду картоплю можна запікати в мундирі із салом або беконом.

Смачно 24 пропонує вам легкий рецепт приготування молодої картоплі з кропом та вершковим маслом. Гайда готувати разом!

 

Рецепт молодої картоплі з кропом

(4 порції)

Смачний рецепт картоплі на обід

Інгредієнти:
 – 500 г молодої картоплі;
 – 1 пучок свіжого кропу;
 – 50 г вершкового масла;
 – сіль за смаком;
 – чорний мелений перець за смаком.

Ретельно помийте молоду картоплю водою, обережно зніміть тонку шкірку губкою або руками.

Відваріть молоду картоплю у підсоленій воді до готовності 20 хвилин.

Помийте свіжий пучок кропу, наріжте його дрібно.

Зцідіть воду з картоплі, додайте вершкового масла та дрібно нарізаного кропу. Поперчіть картоплю та перемішайте.

Подавайте молоду картоплю зі свіжим овочевим салатом заправленим сметаною. Смачного!

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