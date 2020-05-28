Молода картопя з кропом: простий і швидкий рецепт

Смачний рецепт молодої картоплі з кропом/Смачно24

Сезон молодої картоплі вже розпочався. Смачно 24 пропонує вам покроковий рецепт приготування молодої картоплі з кропом вдома, який під силу навіть дитині.

Молода картопля – надзвичайно корисний продукт для людського організму. Її легко приготувати та на смак вона набагато ніжніша та солодша.

Рецептів з молодої картоплі є безліч, але найсмачніші – це молода картопелька зі сметаною, з кропом та з часником. Також молоду картоплю можна запікати в мундирі із салом або беконом.

Смачно 24 пропонує вам легкий рецепт приготування молодої картоплі з кропом та вершковим маслом. Гайда готувати разом!

Рецепт молодої картоплі з кропом

(4 порції)

Смачний рецепт картоплі на обід

Інгредієнти:

– 500 г молодої картоплі;

– 1 пучок свіжого кропу;

– 50 г вершкового масла;

– сіль за смаком;

– чорний мелений перець за смаком.

Ретельно помийте молоду картоплю водою, обережно зніміть тонку шкірку губкою або руками.

Відваріть молоду картоплю у підсоленій воді до готовності 20 хвилин.

Помийте свіжий пучок кропу, наріжте його дрібно.

Зцідіть воду з картоплі, додайте вершкового масла та дрібно нарізаного кропу. Поперчіть картоплю та перемішайте.

Подавайте молоду картоплю зі свіжим овочевим салатом заправленим сметаною. Смачного!