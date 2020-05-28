Молода картопя з кропом: простий і швидкий рецепт

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт -
10:01, 28 травня
Смачний рецепт молодої картоплі з кропом/Смачно24
Сезон молодої картоплі вже розпочався. Смачно 24 пропонує вам покроковий рецепт приготування молодої картоплі з кропом вдома, який під силу навіть дитині.
Молода картопля – надзвичайно корисний продукт для людського організму. Її легко приготувати та на смак вона набагато ніжніша та солодша.
Рецептів з молодої картоплі є безліч, але найсмачніші – це молода картопелька зі сметаною, з кропом та з часником. Також молоду картоплю можна запікати в мундирі із салом або беконом.
Смачно 24 пропонує вам легкий рецепт приготування молодої картоплі з кропом та вершковим маслом. Гайда готувати разом!
Рецепт молодої картоплі з кропом
(4 порції)
Смачний рецепт картоплі на обід
Інгредієнти:
– 500 г молодої картоплі;
– 1 пучок свіжого кропу;
– 50 г вершкового масла;
– сіль за смаком;
– чорний мелений перець за смаком.
Ретельно помийте молоду картоплю водою, обережно зніміть тонку шкірку губкою або руками.
Відваріть молоду картоплю у підсоленій воді до готовності 20 хвилин.
Помийте свіжий пучок кропу, наріжте його дрібно.
Зцідіть воду з картоплі, додайте вершкового масла та дрібно нарізаного кропу. Поперчіть картоплю та перемішайте.
Подавайте молоду картоплю зі свіжим овочевим салатом заправленим сметаною. Смачного!
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