На цю мить, мабуть, чекала вся Україна! Проте, найбільше – ресторатори й шеф-кухарі закладів, які цілодобово займались вдосконаленням своїх страв, закладів, розробляли нові концепції, пережили пандемію і не закрились.

Список найкращих ресторанів України 2020/Смачно24

Ну ось і настав час для оголошення переможців! Наші колеги з “НВ”, а саме головний редактор Віталій Сич оголосив 15 найкращих ресторанів України. Через пандемію Covid ми дізналися про них лише сьогодні, а не у травні, як було заплановано раніше.

“У травні майже всі заклади не працювали, працював лише колектив ресторану Велюр нардепа Миколи Тищенка. А тепер майже всі ресторани країни знову відкриті для своїх відвідувачів”, – зазначив Віталій Сич.

Цьогоріч оцінювали роботу ресторанів не 50 членів журі, а всі 100 осіб, серед яких були відомі гастрокритики, ресторатори та власники бізнесів. У них було лише одне і єдине правило при оцінюванні великої низки ресторанів – ресторатори не могли голосувати за свій ресторан, тільки за чужі.

Загалом членами журі було названо 266 закладів, та тільки 100 з них стали найбільш згадуваними! Віталій Сич відзначив цікавий момент, який складно уявити, але серед цих 100 ресторанів 17 закладів належать трьом рестораторам.

Михайлу Бейліну та Дмитру Запорожцю належать по шість закладів зі списку, також варто відзначити Сергія Гусовського та його брата Євгена – вони керують 5 ресторанами з першої сотні закладів.

15 найкращих ресторанів України 2020

Отож, за кількістю голосів, найкращими ресторанами України 2020 року стали:

– Catch (Київ, Михайло Бейлін)

– NAM (Київ, Тарас і Оксана Середюки, Ектор Хіменес-Браво)

Ресторан ВАО, м. Київ

– BAO (Київ, Тарас і Оксана Середюки, Ектор Хіменес-Браво)

– Любимый дядя (Київ, Дмитро Запорожець)

Ресторація Бачевських, м. Львів

– Ресторація Бачевських (Львів, Марк Зархін)

– ЖЗЛ (Київ, Дмитро Запорожець)

– Итальянская редакция (Київ, Дмитро Запорожець)

– Шоті (Київ, Сергій і Євген Гусовські)

Ресторан Дача, м. Одеса

– Дача (Одеса, Савелій Лібкін)

– Vino e Cucina (Київ, Михайло Бейлін)

– BEEF meat & wine (Київ, Руслан Шибаєв)

– Adelle (Київ, Сергій і Євген Гусовські)

– Fratelli (Одеса, Андрій Ставніцер, Єгор Гребенников)

Ресторан Lucky Restaurant Vinoteque, м. Київ

– Lucky Restaurant Vinoteque (Київ, Володимир Ярославський, Good Wine)

– Пантагрюель (Київ, Сергій і Євген Гусовські)

Віталій Сич зізнався, що мав намір обрати всього 10 найкращих ресторанів України, але не зміг обрізати список та видалити жоден із цих закладів.