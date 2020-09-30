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Смачно 24 Новини кулінарії Le Cordon Bleu Шкільне харчування від Євгена Клопотенко: нові страви у меню

Шкільне харчування від Євгена Клопотенко: нові страви у меню -

10:39, сьогодні

Нове шкільне харчування: рецепти від Євгена Клопотенка

Питання шкільного харчування давно вважається достатньо болючим питанням як для батьків, так і для працівників освіти. Смачно 24 підготував для вас цікаві новини про шкільне харчування та про Євгена Клопотенко, який взявся за його докорінне змінення.

Євген Клопотенко – український шеф-кухар, ресторатор, переможець популярного кулінарного шоу “Мастер Шеф” та випускник французької школи Le Cordon Blue.

Хлопець виріс в сім’ї вчителів, тому проблема шкільного харчування є для нього особливо близькою.

Ще з 2017 року кулінар працює разом із великою командою однодумців та намагається сформувати новий раціон для школярів. Він буде складатися зі збалансованого поєднання жирів, білків та вуглеводів. У новій формулі харчування для школярів менше солі, цукру, але більше натуральних спецій, а соуси на основі фруктів.

“Я задумався: моя мама їла у школі гуляш, я їв у школі гуляш, мої племінники їдять той самий гуляш. Збірник рецептур був виданий 1956 року, його кілька разів перевидавали, але суть лишилась та ж. Ми з командою хочемо урізноманітнити шкільне меню, зробити його більш корисним та цікавим”, – каже Євген Клопотенко.

Салат Табуле

До збірника запропонованих Євгеном нових та збалансованих страв увійшли 110 рецептів, серед яких є навіть суп Мінестроне, соус Бешамель та чай “Масала”.

Суп Мінестроне

Українські школярі із великим захватом цікавляться новим шкільним меню для їдалень запропонованим Євгеном Клопотенко, адже такі слова, як “полента, “табуле” й “болоньєз” викликають у них неабиякі емоції.

Бажаємо шеф-кухарю впевнено йти до своєї цілі та продовжувати змінювати харчування в українських школах на краще!

Le Cordon Bleu Євген Клопотенко Новини кулінарії

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