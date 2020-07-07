Салат листовий – види, користь і шкода, калорійність салату

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Ви любите їсти різноманітні свіжі листові салати? А що ви знаєте про їхню користі та властивості? Смачно 24 підготував для вас цікаві факти про найпопулярніші види свіжих салатів.

Салат Айсберг – один із найпопулярніших видів салату, відомий своїми хрусткими листами. Ззовні салат схожий на головку білокачанної капусти та його смак ви не спутаєте ні з чим.

Салат Айсберг

Салат Айсберг містить 13 ккал на 100 грамів, чим дуже корисний для людей, що стежать за фігурою та дотримуються дієтичного харчування. Лист салату Айсберг містить 96% води та при цьому, у ньому багато вітамінів та мінералів, корисних для організму.

Айсберг внормовує обмін речовин, покращує перистальтику кишківника, покращує якість крові, виводить холестерин.

З салату Айсберг ви можете приготувати різноманітні салати та поєднувати з будь-якими свіжими овочами, рибою та м'ясом.

Салат Ромен – також відомий як кос-салат, використовують у приготуванні свіжих овочевих салатів з додаванням овочів, риби, морепродуктів та білого м’яса.

Салат Ромен

Ромен багатий на мінерали та вітаміни, серед них: кальцій, фосфор, магній та калій.

Салат Ромен містить 17 ккал у 100 грамах продукту.

Високий вміст калію у салаті допомагає покращити роботу серцево-судинної системи, а вітаміни А і С запобігають накопиченню холестерину.

Попри надзвичайно велику користь салату Ромен, він може поглинати важкі метали з ґрунту у якому його вирощують. Радимо вам ретельно обирати продукт та цікавитись у продавця, щодо умов вирощування салату.

Рукола – надзвичайно смачний та вітамінний салат із легким гіркуватим присмаком. Вона багата на вітаміни групи В, йод, А, С, Е, К, фосфор, магній.

Рукола

Рукола містить 26 ккал у 100 грамах свіжого листя. Вживання руколи налагоджує обмінні процеси та покращує травлення. Також, рукола має сечогінні та дезінфікуючи властивості. покращує стан шкіри та нігтів.

Салат Лолло Біонда та Лолло Россо – це різновид салату латук. Лолло Россо та Лолло Біонда вважають універсальним салатом, адже його можна використовувати у салати, для бутербродів, як гарнір до м’яса та для оздоблення страв.

Салат Лолло Россо

Цей салат надзвичайно легко засвоюється шлунком та вважається одним із найїстівніших салатів на планеті. Завдяки вмісту великої кількості фолієвої кислоти салат рекомендують вживати в їжу дітям та вагітним жінкам.

Салат Лолло Біонда

У 100 грамах салату міститься всього 32 ккал.

Види салатів/фото Смачно 24

Салат Радічіо – це різновид багаторічної рослини цикорій. Саме цей салат користується фантастичною популярністю в Італії, а про корисні властивості Радічіо знали ще у Середньовіччі.

Салат Радічіо

Радічіо покращує роботу серця, очищає кров та допомагає схуднути. Ще одна відмінна властивість салату – його можна зберігати у холодильнику до декількох тижнів.

У кулінарії Радічіо використовують як у салатах, так і для декору різноманітних закусок.

У 100 грамах свіжого салату всього 20 ккал.

Салат Дубовий лист зелений/червоний – назва цього салату походить від дуба, адже його листя схоже на нього. Салат Дубовий має приємний горіховий смак і чудово поєднується у стравах із різноманітними грибами.

Салат Дубовий лист зелений та червоний на грядці

Якщо ви стежите за своїм харчуванням, салат Дубовий чудово підійде для раціону. У 100 грамах свіжого листя всього 16 ккал.

Салат Фрізе – цей вид салату вивели спеціально, щоб він був не таким гірким, як решта листових рослин. Його листочки надзвичайно соковиті та виглядають дуже оригінально.

Салат Фрізе

Фрізе багатий на бета-каротин, аскорбінову кислоту, фосфор, натрій, магній та цинк.

Салат Фрізе знизує ризик виникнення інфекцій, пом'якшує негативний вплив електромагнітних хвиль та радіації.

У 100 грамах Фрізе всього 14 ккал.

Цикорій – він же Індівій смакує як у свіжому, так і у тушкованому вигляді. Його частенько використовують як свіжу тарілочку для подачі салатів та закусок.

Цикорій салатний

Його склад багатий на солі калію та каротин. А інсулін, що присутній у листі регулює обмін речовин та використовується як цукрозамінник у харчуванні діабетиків.

У 100 грамах цикорію всього 17 ккал.

Мангольд – це листовий буряк, листя якого нагадують шпинат. Мангольд багатий на вітамін К, який відповідає в організмі людини за згортання крові.Оскільки цей вітамін у листі мангольда руйнується при тепловій обробці, його потрібно вживати у сирому вигляді.

Салат Мангольд

Мангольд зберігається у холодильнику не більше 2 днів, тому не зволікайте із його споживанням.

У 100 грамах листя мангольда всього 18,9 ккал.

Шпинат – особливо смачний салат, у вмісті якого понад 90% води. Шпинат налічує у собі велику кількість мінералів та вітамінів, серед яких мінеральні солі, вітаміни групи В та каротин.

Його рекомендують вживати людям із проблемами підшлункової залози, адже він позитивно впливає на травну систему.

Шпинат

Також, у шпинаті міститься лютеїн, який піклується про зір людини.

Шпинат не втрачає свої властивості при термічній обробці, тому ви сміло можете його тушкувати та запікати у пирогах та булочках.

У 100 грамах шпинату всього 22 ккал.

Щоденно споживайте у своєму раціоні свіже листя салатів та збагачуйте його вітамінами та корисними для організму мінералами. Смачного!