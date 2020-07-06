Салати з полуниці: рецепти з куркою, базиліком, грейпфрутом

Рецепти салатів з полуниці

Смачно 24 підготував для вас вітамінну підбірку салатів на будь-який смак. Гайда готувати разом!

Теплий салат з полуницею та куркою

(2 порції)

Рецепт салату з полуниці та курки

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 300 г полуниці;

– ½ червоної цибулі;

– перець чилі за смаком;

– 2 ст. л кінзи;

– стиглий авокадо;

– 1 лайм;

– оливкова олія за смаком;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ч. л меду;

– сіль, перець за смаком.

Замаринуйте куряче філе у соусі з меду, солі, перцю, оливкової олії та дрібно нарізаного часнику. Дайте м’ясу промаринуватися 30-40 хвилин.

Ретельно помийте полуницю, виділіть плодоніжки та просушіть паперовим рушником. Наріжте полуницю великими шматками.

Почистіть авокадо від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м’якоть середніми шматочками. Поріжте кубиками цибулю та перець чилі. Помийте зелень кінзи та дрібно наріжте. З’єднайте нарізану полуницю, авокадо, цибулю, зелень кінзи, збризніть ½ лайма та перемішайте.

Наріжте куряче філе на невеликі шматки та підсмажте на розігрітій сковорідці. Викладіть на тарілку шматочки готового м’яса, зверху покладіть нарізану масу з овочів і ягід. Задекоруйте шматочками лайму та подавайте до столу. Смачного!

Салат з полуницею та базиліком

(2 порції)

Рецепт салату з полуниці та базиліку

Інгредієнти:

– 300 г полуниці;

– пучок свіжого базиліку;

– 200 г адигейського сиру;

– крем-соус бальзамічний за смаком.

Ретельно миємо полуницю, видаляємо хвостики та просушуємо ягоди на паперовому рушнику. Нарізаємо полуницю невеликими шматочками та викладаємо у салатницю.

Промиваємо листочки базиліку та нарізаємо їх. Посипаємо базиліком полуницю. Подрібнюємо руками адигейський сир та посипаємо ним салат.

Поливаємо готовий салат крем-соусом бальзаміку та одразу подаємо до столу.

Салат з полуницею, грейпфрутом та м’ятою

(2 порції)

Як приготувати салат з полуниці та грейпфруту

Інгредієнти:

– 200 г полуниці;

– 1 грейпфрут;

– 1 спілий авокадо;

– кілька листочків м’яти;

– сир Пармезан за смаком;

– 2 ст. л лимонного соку;

– 1 ч. л рідкого меду.

Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та просушіть ягоди на паперовому рушнику. Наріжте полуницю шматочками та викладіть у салатницю.

Зніміть з грейпфрута шкірку та розділіть його на філе без плівки. Викладіть філе грейпфруту біля полуниці.

Розріжте авокадо, видаліть кісточку. Наріжте авокадо скибочками та викладіть в салат. Посипте салат листочками м’яти та Пармезаном.

З’єднайте лимонний сік та мед, перемішайте та полийте соусом салат. Смачного!