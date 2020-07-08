Простые салаты из зеленого лука: недорогие рецепты

Сезон свіжої зеленої цибульки розпочато, а це означає, що прийшов час готувати смачні та легкі в приготуванні вітамінні рецепти. Смачно 24 підготував для вас швидкі рецепти салатів з зеленої цибулі з додаванням твердого сиру, яблук та яєць. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Рецепт салату з зеленої цибулі та яєць

(4 порції)

Як приготувати салат з зеленої цибулі вдома

Інгредієнти:

– 150 г зеленої цибулі;

– 5 яєць;

– 4 ст. л олії;

– 1 ст. л гірчиці.

Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин до готовності. Почистіть яйця від шкарлупи, наріжте кубиками. Один жовток залиште для приготування соусу для салату.

Помийте свіжу зелену цибулю водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.

В салатниці змішайте порізану цибулю з яйцями.

Для соусу з'єднайте жовток з гірчицею, добре перемішайте до однорідної маси. Не припиняйте розтирати масу та вливайте олію, посоліть та поперчіть за смаком.

Заправте салат соусом та подавайте з грінками і помідорами. Смачного!

Рецепт салату з зеленої цибулі та твердого сиру

(4 порції)

Рецепт смачного салату з зеленою цибулею

Інгредієнти:

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 3 яйця;

– 100 г твердого сиру;

– 3 ст. л сметани;

– сіль, перець за смаком.

Ретельно помийте зелену цибульку водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.

Відваріть курячі яйця у підсоленій воді 8 хвилин до готовності, почистіть від шкарлупи та розімніть виделкою.

Твердий сир натріть на дрібній тертці, додайте до яєць і цибулі та вимішайте масу.

Посоліть та поперчіть інгредієнти, заправте салат сметаною та перемішайте до однорідності.

Подавайте салат з хрумкими грінками – смачного!

Швидкий рецепт салату з зеленої цибулі та яблук

(4 порції)

Смачний весняний салат з зеленою цибулею

Інгредієнти:

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 2 кисло-солодких яблука;

– 1 яйце;

– 100 г сметани;

– 1 ст. л подрібненого кропу;

– сіль, перець за смаком;

– цукор за смаком.

Ретельно помийте цибулю водою, просушіть паперовим рушником та дрібно наріжте.

Яблука помийте, почистіть від шкірки та видаліть насіння. Натріть яблука на грубій тертці. Відваріть яйце в підсоленій воді до готовності, почистіть від шкарлупи та дрібно наріжте.

Перемішайте всі нарізані інгредієнти в салатниці, посоліть, поперчіть, додайте цукру та сметани. Посипте готовий салат зеленню кропу та подавайте до столу. Смачного!