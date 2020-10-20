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Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото -

17:09, сьогодні

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти подарунків кулінару, фото

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Шеф-кухарі зазвичай надзвичайно емоційні, делікатні та зосереджені люди, з купою нових ідей та планів. Настає момент, коли кожен з нас, у кого в друзях або в родині є шеф-кухар, задумується, що ж подарувати кулінару. Отож, який подарунок обрати для шеф-кухаря? Ми зібрали для вас невеличку добірку з актуальних подарунків.

Іменний китель

Зовнішний вигляд шеф-кухаря на кухні дуже важливий та окреслює його статус та лідерство серед персоналу. Іменний китель не обов’язково має бути білим чи чорним та однотонним. Існує безліч його варіацій: золотий, червоний, фіолеотивой та навіть із зображеннями пальм чи східного дракона.

китель шеф-кухаря

Крокси

Зручність на кухні для шеф-кураря понад усе! Адже вони цілий день проводять на ногах, контролюють безліч процесів та роботу підлеглих. Крокси також можна додатково оздобити джибітсами – це невеличкі фігурки або герої мультфільмів, які роблять їхній вигляд ще більш індивідуальним.

крокси

Чохол для ножів

Шеф-кухарі багато подорожують, проводять різноманітні майстер-класи та тренінги. Щоб зручно перевозити кухонні приладдя, які у кожного шеф-кухаря завжди з собою, потрібен якісний чохол. А ще краще, якщо він буде шкіряний та з іменним гравіюванням.

чохол для ножів

Скретч-постер

Смакувати щось нове, досліджувати та вивчати – це завжди весело. А коли це ще й зібрано у великий інтерактивний скретч-постер, така гра принесе ще більше задоволення. Ми вважаємо, що скретч-постер стане відмінним подарунком для шеф-кухаря.

скретч-постер

Планер

Ніхто незнає коли прийде натхнення до чогось нового. А занотувати ще “свіжу” ідею, незвичне поєднання смаків або презентацію потрібно зразу, поки не забулось. Часто шеф-кухарі занотовують свої ідеї на серветках, клаптику паперу або ж замовленні. Чудовим подарунком для шеф-кухаря стане блокнот-планер. В нього можна записати заплановану зустріч і нову ідею для страви. 

планер

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