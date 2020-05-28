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Смачно 24 Новини кулінарії Шеф-кухарі "Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво -

13:15, 28 травня

Гола кухня 2020 – нове шоу Ектора Хіменса-Браво: анонс

Нове шоу Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво повідомив про прем'єру його нового шоу "Naked Kitchen". Смачно 24 вже готовий розповісти вам про останні відомі деталі проєкту кулінара!

Ектор Хіменес-Браво заінтригував прихильників на своїй сторінці у фейсбук відеоанонсом свого нового шоу "Naked Kitchen" першим гостем якого, ймовірно, стане учасник “Мастер Шеф” 8 сезону – Максим Пустовіт.

Ектор Хіменес-Браво розповів деякі деталі нового шоу, а саме, що у його новому проєкті він буде не тільки готувати разом із гостем, а ще й розсекречувати деталі свого життя та пікантні історії запрошених зірок. 

Глядачі та шанувальники найпопулярнішого шеф-кухара та ведучого України Ектора Хіменеса-Браво зможуть переглянути “Голу кухню” на офіційному ютуб-каналі шоумена та ресторатора. Дата виходу прем’єрного випуску кулінарної програми наразі невідома, але за словами автора – це буде скоро!

Стежте за новинами Смачно 24 та ми обов’язково повідомимо вас про прем’єру першими. 

 

Шеф-кухарі Ектор Хіменес-Браво Новини кулінарії

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