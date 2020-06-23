Смачні салати з редиски – рецепти простих салатів з редиски

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти -
10:43, сьогодні
Вкусные салаты из редиски и огурца, творога и яиц
Редиска надзвичайно корисна для нашого організму, тому не зволікайте, а мерщій купуйте свіжий овоч та готуйте з нього смачні салати. А з вибором рецептів з редиски вам допоможе Смачно 24. Ми підготували для вас найкращі вітамінні рецепти салатів на будь-який смак. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Вітамінний салат з редиски і яєць
(4 порції)
Як приготувати салат з редиски
Інгредієнти:
– 300 г редиски;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 4 яйця;
– 1 пучок петрушки;
– майонез за смаком;
– сметана за смаком.
Ретельно помийте редиску, витираємо паперовим рушником та нарізаємо тоненькими кружечками.
Помийте зелену цибулю та петрушку холодною водою, просушіть та дрібно наріжте.
Курячі яйця відваріть у підсоленій воді до готовності та почистіть від шкарлупи. Наріжте яйця кубиками та висипте у салатницю.
З’єднайте всі інгредієнти у салатниці, заправте майонезом та сметаною за смаком, додайте спецій та ще раз перемішайте салат.
Подавайте салат порційно в запашній булочці з листочками свіжого салату. Смачного!
Корисний салат-закуска з редиски та домашнього сиру
(4 порції)
Що приготувати з редиски
Інгредієнти:
– 400 г домашнього сиру;
– 250 г редиски;
– 2 яйця;
– невеликий пучок зеленої цибулі;
– сметана за смаком;
– сіль, перець за смаком.
Помийте і просушіть паперовим рушником редиску та зелену цибулю. Наріжте редиску тоненькими кружечками, цибулю дрібно наріжте.
Відваріть курячі яйця до готовності в підсоленій воді 7-8 хвилин. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте середніми шматочками.
У глибокій салатниці з’єднайте редиску, домашній сир, зелену цибульку та яйця – перемішайте.
Додайте до салату спецій та заправте сметаною за смаком, знову перемішайте салат та подавайте зі свіжими булочками або тостами. Смачного!
Салат з редиски та огірка без майонезу
(4 порції)
Свіжий салат з редиски
Інгредієнти:
– 2 свіжих огірки;
– 1 пучок редиски;
– ¼ склянки оливкової олії;
– ¼ склянки яблучного оцту;
– 1 ч. л морської солі.
Ретельно помийте редиску та огірки водою, просушіть паперовим рушником.
Огірок наріжте півкільцями, а редиску тоненькими кружечками. Перемішайте у салатниці та посоліть.
В окремій посудині з’єднайте олію та яблучний оцет – змішайте та полийте соусом салат. За бажанням салат можна посипати подрібненим свіжим кропом. Смачного!