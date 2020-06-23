Смачні салати з редиски – рецепти простих салатів з редиски

Вкусные салаты из редиски и огурца, творога и яиц

Редиска надзвичайно корисна для нашого організму, тому не зволікайте, а мерщій купуйте свіжий овоч та готуйте з нього смачні салати. А з вибором рецептів з редиски вам допоможе Смачно 24. Ми підготували для вас найкращі вітамінні рецепти салатів на будь-який смак. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Вітамінний салат з редиски і яєць

(4 порції)

Як приготувати салат з редиски

Інгредієнти:

– 300 г редиски;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 4 яйця;

– 1 пучок петрушки;

– майонез за смаком;

– сметана за смаком.

Ретельно помийте редиску, витираємо паперовим рушником та нарізаємо тоненькими кружечками.

Помийте зелену цибулю та петрушку холодною водою, просушіть та дрібно наріжте.

Курячі яйця відваріть у підсоленій воді до готовності та почистіть від шкарлупи. Наріжте яйця кубиками та висипте у салатницю.

З’єднайте всі інгредієнти у салатниці, заправте майонезом та сметаною за смаком, додайте спецій та ще раз перемішайте салат.

Подавайте салат порційно в запашній булочці з листочками свіжого салату. Смачного!

Корисний салат-закуска з редиски та домашнього сиру

(4 порції)

Що приготувати з редиски

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру;

– 250 г редиски;

– 2 яйця;

– невеликий пучок зеленої цибулі;

– сметана за смаком;

– сіль, перець за смаком.

Помийте і просушіть паперовим рушником редиску та зелену цибулю. Наріжте редиску тоненькими кружечками, цибулю дрібно наріжте.

Відваріть курячі яйця до готовності в підсоленій воді 7-8 хвилин. Почистіть яйця від шкарлупи та наріжте середніми шматочками.

У глибокій салатниці з’єднайте редиску, домашній сир, зелену цибульку та яйця – перемішайте.

Додайте до салату спецій та заправте сметаною за смаком, знову перемішайте салат та подавайте зі свіжими булочками або тостами. Смачного!

Салат з редиски та огірка без майонезу

(4 порції)



Свіжий салат з редиски

Інгредієнти:

– 2 свіжих огірки;

– 1 пучок редиски;

– ¼ склянки оливкової олії;

– ¼ склянки яблучного оцту;

– 1 ч. л морської солі.

Ретельно помийте редиску та огірки водою, просушіть паперовим рушником.

Огірок наріжте півкільцями, а редиску тоненькими кружечками. Перемішайте у салатниці та посоліть.

В окремій посудині з’єднайте олію та яблучний оцет – змішайте та полийте соусом салат. За бажанням салат можна посипати подрібненим свіжим кропом. Смачного!