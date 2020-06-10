Десерти з груші Конференція

Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачну підбірку вишуканих десертів з груші Конференція. Смак цих страв закохає в себе навіть найвимогливішого гурмана. Гайда готувати разом!

Тарт з груші в духовці: рецепт

(4 порції)

Як приготувати тарт з груші

Інгредієнти:

– 300 г печива;

– 175 г вершкового масла;

– 3 ст. л цукру;

– 10 г ванільного цукру;

– 2 яйця;

– 200 г сиру Філадельфія;

– 100 мл вершків 30%;

– 1 ст. л кукурудзяного крохмалю;

– 3 груші Конференція;

– 2 гілочки розмарину;

– 2 ст. л цукру для начинки.

Для приготування основи грушевого тарту подрібніть печиво у крихту, додайте м’яке вершкове масло (150 г) та ретельно вимішайте масу.

Для випікання тарту найкраще підійде кругле деко діаметром 24 см. Викладіть тісто на деко, розрівняйте та сформуйте невеликі бортики.

Охолодіть основу в холодильнику.

Груші ретельно помийте, просушіть паперовим рушником та розріжте на дві половини – видаліть серцевинки. Наріжте груші тоненькими скибочками.

На розігрітій сковорідці підсмажте скибочки груші на вершковому маслі, посипте цукром. Додайте розмарин та ще трішки протушкуйте.

Викладіть готові шматочки груші на тарілку, гілочки розмарину до тарту не додавайте.

Збийте вершки в піну, додайте сир Філадельфія, яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль – ретельно збийте блендером в однорідну масу.

Дістаньте основу для тарту з холодильника, вилийте зверху крем та викладіть скибочки груш.

Випікайте грушевий тарт в розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин. Готовий тарт охолодіть, поставте в холодильник на 4 години. Смачного!

Рецепт груші в карамелі

(2 порції)

Смачний рецепт карамелізованої груші

Інгредієнти:

– 2 груші Конференція;

– 3 ст. л цукру;

– 2 ст. л вершкового масла;

– 200 г гарячої води;

– м’ята для декору.

Ретельно почистіть грушу від шкірки, видаліть насіння та розріжте на дві половини.

Висипте цукор на холодну сковорідку та нагрійте його на маленькому вогні не перемішуючи. Цукор розтане та перетвориться на карамель. Додайте вершкового масла та злегка перемішайте.

Викладіть груші на сковорідку розрізом до низу та обережно вилийте воду в карамель, вода забурлить в контакті з карамеллю – будьте обачні.

Проваріть груші в сиропі по 5-6 хвилин з кожного боку, соус повинен злегка загуснути. Коли груші стануть м’якими, викладіть їх на тарілку та охолодіть до кімнатної температури.

Подавайте груші до столу з свіжими листочками м’яти – смачного!