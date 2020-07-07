Святкові салати з буряка: рецепти недорогих салатів

Вітамінні рецепти салатів з буряка

Буряк чудово смакує у поєднанні із багатьма продуктами. Найкращі поєднання – сир Фета або Бринза, яблука, чорнослив та горішки. Смачно 24 підготував для вас смачну та корисну підбірку салатів, з детальними рецептами приготування святкових страв з буряком. Гайда готувати вітамінні страви разом!

Буряк з чорносливом: смачний салат

(2 порції)

Як приготувати салат з буряка та чорносливу

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 30 г чорносливу;

– 2 зубчики часнику;

– 1 ст. л олії;

– 2-3 пера зеленої цибульки;

– сіль, перець за смаком.

Ретельно помийте буряк, відваріть його у воді до готовності та охолодіть. Почистіть буряк від шкірки та натріть на грубій тертці.

Чорнослив залийте гарячою водою та дайте постояти 10-15 хвилин. Злийте воду з чорносливу, просушіть його паперовим рушником та наріжте маленькими шматочками.

Подрібніть часник, змішайте всі інгредієнти у салатниці та додайте спецій. Заправте салат олією та посипте зеленою цибулькою. Смачного!

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Буряк з часником: рецепт салату

(4 порції)

Рецепт салату на свято з часником

Інгредієнти:

– 2 буряки;

– 100 мл сметани 20%;

– 2 зубчики часнику;

– 2 ч. л гірчиці.

Ретельно помийте буряк, відваріть його до готовності та охолодіть. Зніміть шкірку з буряка та натріть на грубій тертці.

У окремій мисці змішайте сметану та гірчицю, додайте дрібно нарізаний часник – перемішайте заправку для салату.

У салатниці змішайте всі інгредієнти та подавайте салат до столу.

Буряк з бринзою: вітамінний салат

(2 порції)

Рецепт салату з буряка та бринзи

Інгредієнти:

– 1 великий буряк;

– 20 г кедрових горішків;

– 50 г бринзи;

– 120 г свіжої руколи;

– ½ лимона;

– сіль за смаком;

– оливкова олія за смаком.

Ретельно помийте буряк водою, відваріть його до готовності або запечіть у духовці. Охолодіть буряк, зніміть з нього шкірку та наріжте середнім кубиком або кружечками.

Викладіть буряк на презентаційну тарілку.

Наріжте бринзу шматочками, викладіть на буряк. Помийте свіже листя руколи та викладіть зверху на сир.

Посоліть салат, полийте оливковою олією та збризніть лимонним соком. Посипте салат горішками та подавайте до столу. Смачного!