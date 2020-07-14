Смачно 24 розповість вам, що таке вегетаріанський сир тофу, з чого його роблять та про користь і шкоду цього дієтичного продукту. Також, ми поділимося з вами секретами правильного смаження сиру тофу.

Що таке сир тофу

Тофу – це соєвий сир, який виробляють з соєвого молока, а точніше він отримується в результаті сквашування молока бобів. Продукт отримують внаслідок згортання соєвого молока коагулянтом – хлориду магнію, лимонної кислоти або сульфату кальцію. Тофу називають соєвим сиром через схожий процес приготування з домашнім сиром. Сир тофу не має вираженого смаку та має властивість вбирати аромати інших продуктів і спецій, через що вважається універсальним в кулінарії.

Сир тофу

Ви, мабуть, чули, що тофу вважається виключно вегетаріанським продуктом, який заміняє м’ясо, яйця і молочні продукти. Також, тофу використовують при схудненні, адже це дієтичний продукт.

Батьківщина сиру тофу – Китай. Він з'явився у II столітті до нашої ери. У Європі познайомилися зі стравами з тофу в ресторанах азійської кухні, та вже наприкінці ХХ століття його почали продавати в супермаркетах.

Що готувати з тофу та яка його користь

Оскільки, тофу, продукт універсальний, без запаху і смаку – він чудово підходить до будь-якої страви: від закуски до десерту. Сир тофу, також, можна запікати зі спеціями у духовці, смажити на сковорідці, або ж додавати сир в салат замість яйця. Тофу корисно впливає на серцево-судинну і нервову системи, травлення людини, зміцнює імунітет, знижує ризик виникнення каменів у жовчному міхурі та нирках. Завдяки високому вмісту заліза тофу підвищує рівень гемоглобіну в організмі людини. Калорійність соєвого сиру становить 76 кілокалорій на 100 грамів.

Однак, зловживати сиром тофу не варто, соєві боби містять фітогормони, надлишок яких може призвести до збоїв у роботі ендокринної системи.Також тофу не варто вживати вагітним.

Як смажити сир тофу

(2 порції)

Рецепт смаженого сиру тофу

Інгредієнти:

– сир тофу 200 грамів;

– одна цибулина;

– один зубчик часнику;

– олія для смаження;

– спеції за смаком.

Розігрійте сковорідку з олією, почистіть цибулю від лушпиння та дрібно наріжте кубиком. Часник почистіть та вичавіть або натріть на терці.

На розігрітій сковорідці підсмажте цибулю та часник до золотистої скоринки, викладіть зверху тофу, нарізане кубиком.

Обсмажуйте на сковорідці кілька хвилин, поки сир не нагріється та не з'явиться золотиста скоринка.

Як приготувати домашній сир тофу

Для приготування домашнього сиру тофу, нам знадобиться три літри соєвого молока та сік з трьох лимонів. У велику каструлю налийте соєве молоко та доведіть його до кипіння. Вичавіть сік з лимонів, процідіть через дрібне сито та тоненькою цівкою влийте в молоко. Головне у приготуванні сиру тофу, це постійно помішувати його в каструлі, не даючи тофу охолонути. Підтримуйте постійну температуру 90 градусів, до тих пір поки маса не перетвориться на сир.

Готуємо сир тофу вдома: рецепт з відео: