Смачно 24 підготував для вас захопливу мандрівку світом найсмачніших у світі сирів! Від ніжної італійської Моцарели до пікантного швейцарського Грюєра. Ви дізнаєтесь історію створення сирів, все про їхній смак та як, а головне з чим правильно їх вживати.

Сир Моцарела

Моцарела – один із найпопулярніших сирів, який використовують в італійській кухні.

Ніжні кульки моцарели можуть бути різного величини, починаючи від невеликої виноградинки до розміру лайма.

Готують класичний сир Моцарела з молока буйволиць, проте існує моцарела і з коров’ячого молока.

У 100 грамах сиру Моцарела 250 ккал, а найкраще смакує він з томатами, базиліком та оливковою олією. До речі, в італійській піці Маргарита використовується саме сир Моцарела.

Сир Пармезан

Пармезан – надзвичайно смачний та пікантний за смаком сир не втрачає своєї популярності навіть через 800 років від дати приблизного його створення.

Для виробництва сиру Пармезан використовують молоко корів, яких спеціально випасають на полях з конюшиною та люцерною.

10 найпопулярніших сирів

Пармезан поєднує в собі одночасно пряні, солодкі та солені відтінки смаку. Сир добре засвоюється організмом людини, адже не містить холестерину, натомість багатий кальцієм та вітамінами.

У 100 грамах сиру Пармезан 392 ккал.

Найкраще смакує сир Пармезан з грушами, волоським горіхом та пастою. Також Пармезан додають у різотто, омлети та салат Цезар.

Сир Чеддер

Чеддер – сир британського походження з надзвичайно приємним горіховим присмаком та легкою кислинкою.

Сир Чеддер родом з Великобританії, з села Чеддер в графстві Сомерсет. За легендою, перший сир Чеддер з’явився близько 800 років тому, коли доярка залишила відро з молоком в печерах Чеддар Гордж й забула про нього. Молоко скисло та перетворилося на смачний сир, який в наші часи підкорив не тільки Англію, а й США та Канаду.

У сирі Чеддер міститься багато вітаміну D, корисного білка та кальцію. А ще, вчені стверджують, що він запобігає утворенню карієсу на зуба, сприяє міцному та спокійному сну.

Сир Гауда

Гауда – один із найпопулярніших сирів у світі, названий на честь міста Гауда в Нідерландах.

Традиційно сир виготовляють із коров’ячого молока та часто додають до нього різноманітні спеції та добавки. Також сир Гауда – коптять, що робить його асортимент ще більш різноманітним.

Сир Гауда має ніжний вершковий смак з фруктовими нотками. У 100 грамах сиру близько 330-380 ккал.

Сир Гауда чудово підходить для сендвічів та смакує з хорошим витриманим вином.

Швейцарський сир

Швейцарський сир – це загальна назва декількох споріднених сортів сиру, які виробляють у Північній Америці. Деякі види швейцарського сиру мають характерні їм дірочки, а сир без них називають “сліпим”.

Baby Swiss і Lacy Swiss — це два сорти швейцарських сирів американського виробництва. Обидва мають невеликі дірки та м'який смак. Baby Swiss виготовляють з незбираного молока, а Lacy Swiss — з нежирного молока.

Сир Емменталь

Емменталь – солодкий швейцарський сир з легкими нотками горіхів та фруктів.

Традиційно сир виготовляють із непастеризованого коров’ячого молока, а розмір дірочок може сягати волоського горіха.

Вважається, що перший швейцарський сир Емменталь вперше був виготовлений у 1293 році в долині Емме, звідки й пішла його назва.

Емменталь є головним складником для приготування фондю, адже він чудово плавиться. Також з ним готують брускети та бутерброди, кладуть до сирної тарілки.

Сир Брі

Брі – вперше цей м’який сир приготували у невеличкій французькій провінції неподалік Парижа. Його вважають одним із найдавніших французьких сирів, а перша згадка про Брі датована у 774 році Карлом Великим.

За смаком сир Брі може бути від грибного до фруктового, все залежить від термінів його визрівання.

У 100 грамах сиру Брі близько 330 ккал.

Найкраще смакує сир Брі зі свіжими листочками салату, з виноградом, також його подають на хрустких брускетах.

Сир Камамбер

Камамбер – ще один популярний французький сир, який має не менш захопливу історію створення. Вважають, що першою його приготувала нормандська селянка Марія, а секретний рецепт сиру Камамбер їй розповів священник Шарль Жан Бонвуст. Саме його вона врятувала від смерті, сховавши Бонвуста від переслідувань під час французької революції.

Через рік сир Камамбер вже продавався на ринку її рідного селища з такою ж назвою.

Камамбер виготовляють виключно з коров’ячого молока, а у 100 грамах міститься всього 300 ккал.

Щодо смаку цього вишуканого сиру, то в ньому переважають нотки сирної плісняви та вершкового крему.

В кулінарії сир Камамбер додають в супи, соуси, десерти, а також закуски. Однією із найпопулярніших вважають ситну закуску з печеного Камамберу та інжиру.

Сир Фета

Фета – м’який сир родом з Греції, який зберігається в розсолі.

Готують сир Фета як з козиного молока, так і з овечого чи коров’ячого. Для цього сиру властивий солонуватий смак, з насиченими та гострими нотками.

В історії сир Фета згадується у творі Гомера “Одіссея”!

Фету використовують у салатах, для начинки піци та на брускети. Ідеально поєднується з в’яленими помідорами, оливками та оливковою олією.

Сир Грюєр

Грюєр – твердий швейцарський сир, який готують з коров’ячого молока. За смаком сир поєднує у собі солодкі та солоні нотки, а також легкий фруктовий присмак.

Смак сиру Грюєр змінюється в залежності від його дозрівання: м’який – 5 місяців, напівсолений – 7-8 місяців, солений – 9-10 місяців, вищий ґатунок – понад 1 рік, старий – понад 15 місяців.