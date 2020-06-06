Випічка з ревеню: пиріг, шарлотка, пляцок – рецепти

Рецепти смачної випічки з ревеню

Не знаєте, що приготувати з ревеню? Смачно 24 підготував для вас підбірку надзвичайно смачної випічки з ревеню. Всі рецепти прості у приготуванні, а смак солодких десертів – витончений та вмить нагадає вам дитинство. Гайда готувати разом!

Пиріг з ревеню: рецепт

(6 порцій)

Як приготувати пиріг з ревеню

Інгредієнти для тіста:

– 250 г борошна;

– 200 г вершкового масла;

– 200 г цукру;

– 1 ч. л ванільного цукру;

– 3 жовтки.

Інгредієнти для начинки:

– 300 г ревеню;

– 2 ст. л води;

– 100 г цукру;

– 3 ст. л крохмалю;

Інгредієнти для безе:

– 3 білки;

– 2 ч. л цукру.

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, з’єднайте з м’яким вершковим маслом – розітріть руками. Додайте до інгредієнтів цукор, ванільний цукор та жовтки. Замісіть еластичне та однорідне тісто та покладіть його на пів години в морозилку.

Ревінь помийте, почистіть від шкірки та наріжте невеликими шматочками. Викладіть ревінь в каструлю, додайте воду та цукор. Варіть ревінь на маленькому вогні 8-10 хвилин, додайте крохмаль та ретельно вимішайте. Зніміть ревінь з вогню та охолодіть.

Розкачайте тісто, викладіть у форму змащену маслом та сформуйте бортики. Викладіть на тісто масу з ревеню, розрівняйте лопаткою.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 20-25 хвилин.

Білки збийте з цукром у густу піну, вилийте на пиріг та ще раз запечіть 20 хвилин при температурі 160 градусів.

Готовий пиріг з ревеню охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Шарлотка з ревеню: рецепт

(6 порцій)

Смачний рецепт шарлотки з ревеню

Інгредієнти:

– 5 курячих яєць;

– 150 г цукру (додатково декілька ложок для ревеню)

– 150 г борошна;

– 300 г ревеню;

– ванілін за смаком;

– дрібка солі;

– 2 ч. л меленої кориці.

Ретельно помийте ревінь, почистіть його від шкірки та наріжте невеликими шматочками.

Посипте ревінь цукром, перемішайте та залиште на 15-20 хвилин. Злийте зайвий сік з ревеню.

Розділіть яйця на жовтки та білки. Жовтки збийте з цукром та ваніліном, а білки збийте з дрібкою солі в густу піну.

Третину білку з’єднайте з жовтками, додайте просіяне борошно та ревінь – перемішайте.

Додайте решту білків та обережно перемішайте легкими рухами знизу догори.

Викладіть тісто в деко змащене маслом, за бажанням, додатково, можна присипати панірувальними сухарями.

Посипте тісто меленою корицею. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте шарлотку з ревеню 30-40 хвилин до готовності.

Охолодіть шарлотку у духовці та подавайте до столу. Смачного!

Пляцок з ревеню: рецепт

(4 порції)

Як приготувати домашній пляцок з ревеню

Інгредієнти:

– 750 г ревеню;

– 250 г борошна;

– 4 яйця;

– 250 г вершкового масла;

– 250 г цукру;

– 75 г крохмалю;

– 8 г ванільного цукру;

– 2 ч. л розпушувачу тіста;

– 3 ст. л цукрової пудри;

– дрібка солі.

Ретельно помийте ревінь, почистіть від шкірки та наріжте брусочками 5-6 см.

М’яке вершкове масло з цукром збийте міксером, додайте дрібку солі та ванільний цукор – ще раз збийте. У збиту масляну масу додавайте яйця по одному, кожне яйце збивайте близько 1 хвилини.

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, додайте розпушувач та крохмаль. Невеликими порціями додавайте суміш борошна до маси з яєць та масла – добре збивайте міксером.

Застеліть деко для випікання пергаментом для випікання, вилийте тісто та розрівняйте. На тісто викладіть брусочки ревеню та злегка втоплюйте їх у тісто.

Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте пляцок 35-40 хвилин. Охолодіть готовий пляцок в деко, посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!