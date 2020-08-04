Смачно 24 підготував для вас корисні поради щодо вживання дині, її вибору та корисних властивостей.

Сезон стиглих, солодких та соковитих динь розпочинається у серпні.

Перш ніж обрати саме ту диню, потрібно знати кілька правил, щоб не прогадати із купівлею солодкого смаколика.

Добру та стиглу диню без мінеральних добрив та хімікатів краще купувати у серпні-вересні, хоч на ринку вона з’являється й раніше.

Важливо: завжди купуйте цілу диню, адже заздалегідь розрізаний плід може бути небезпечний для вживання. Не покладайтеся на слова продавця про чистий ніж та руки. Окрім цього, розрізана диня є чудовим середовищем для швидкого розмноження різних бактерій під палючим сонцем на ринку.

Як вибрати стиглу диню

Диня повинна бути без плям, вм'ятин та тріщин. Купувати пошкодженні плоди небезпечно для здоров'я, адже на її поверхні дуже швидко розмножуються збудники сальмонельозу та ботулізму.

А от хвостик дині повинен бути трохи м'яким, занадто м'який свідчить про перестиглість плоду, а твердий та зелений – недоспілість.

Поплескайте по дині долонею, якщо лунає глухий звук – вона спіла.

Ще один дієвий метод перевірити диню на спілість – натиснути на неї пальцем.

Диня сорту Попелюшка

Шкірки спілого плоду повинна трохи пружинити, якщо палець залишає ямку, така диня перезріла та швидко зіпсується.

Як правильно їсти диню

Найкраще вживати диню за кілька годин до головного приймання їжі або після. А все тому, що диня погано поєднується з іншими продуктами, а у поєднанні з алкоголем може викликати діарею.

Також не варто запивати диню водою, молоком або кисломолочними продуктами. Якою б смачною та спілою не була диня, потрібно знати міру та не переїдати цим ароматним смаколиком.

Корисні властивості дині

Дивовижно, але у м’якоті дині міститься безліч корисних вітамінів та мінералів. Серед них є такі як: вільні органічні кислоти, білки, харчові волокна, калій, залізо, вітамін С, РР, В1, В2, каротин, фолієва кислота, кальцій та фосфор.

Куштуючи диню ви здійснюєте профілактику атеросклерозу, серцево-судинних захворювань та знижуєте рівень холестерину в крові.

Диня добре втамовує спрагу та навіть допомагає позбутись від каміння на зубах.

Кому не можна їсти диню

Хоч цей соковитий плід містить безліч корисних речовин та вітамінів для людського організму, але є й протипоказання.

Якщо ви годуєте малечу грудьми та вживаєте у свій раціон диню, у малюка можуть бути проблеми із випорожненням.

Диня сорту Амал

Також, відмовитись від дині потрібно людям хворим на діабет та виразку шлунку або дванадцятипалої кишки.

Сорти дині

Найпопулярнішими сортами дині є Амал, Канталупа, Кассаба, Креншо, Торпеда, Галія, Колгоспниця та Попелюшка.