Кава - напій, який, мабуть, не залишить байдужим жодного. Та чи впевнені ви, що вмієте правильно заварювати каву? А без використання турки? Смачно 24 підготував для вас чудові підказки по приготуванню ароматної та запашної кави вдома без турки.

Як заварити каву в горнятку

Щоб заварити смачну та ароматну каву в горнятку потрібно дотримуватися співвідношення води та кави. Ідеальною пропорцією для заварювання кави вдома на чашку є 6-7 грамів свіжозмеленої кави на 100 мл води.

Як правильно заварити каву

Стандартне домашнє горнятко – 300-350 мл, з розрахунку, нам потрібно 25-28 грамів кави на цю порцію.

Щоб кава була смачною, для заварювання її в горнятку обирайте каву грубого помолу.

Отже, насипаємо каву в горня та заливаємо гарячою водою, приблизна температура 93-96 градусів. Залили напій водою, зачекали 4-5 хвилин та тільки тоді слід перемішати каву. Коли всі великі частинки осядуть переходьте до смакування ароматним та смачним напоєм.

Як заварити каву у воронці

Воронка – це конусоподібний пристрій виготовлений з металу, кераміки або пластику. В нього вставляють одноразовий паперовий фільтр, спочатку замочують його водою, тільки потім додають каву.

Як заварити каву у воронці

Щоб заварити смачну каву у воронці використовуйте ту саму пропорцію – 6-7 грамів кави на 100 мл води.

Паперовий фільтр утримує ефірні олії, частинки кави, що й надає напою чистий і яскравий смак.

Як приготувати каву по-ірландськи вдома

Каву по-ірландський подають не у звичних для нас горнятках, а у вишуканих бокалах з-під вина об’ємом від 180 до 250 мл.

Як заварити каву по-ірландськи

Перше, що потрібно зробити – це заварити чорну каву. Якщо ви заварили її в горнятку, використайте сито та влийте каву в бокал. Додайте цукор або цукровий сироп. Співвідношення для приготування кави по-ірландськи вдома – це 150 мл кави, 20-30 мл сиропу або 20-25 грамів цукру та ірландський віскі від 25-40 мл.

Для декору запашного кавового напою візьміть вершки шейкер. Збиваємо 6-7 ударами вершки в шейкері, виливаємо через сито зверху на каву, щоб утворився тонкий шар з вершків.

Каву по-ірландськи не п’ють з соломинок та не перемішують, адже традиційно пити цей напій потрібно великими ковтками та без льоду.

А тепер поспішайте на кухню та приготуйте собі цей смачний та ароматний напій разом зі Смачно 24!