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Смачно 24 Перші страви Перші страви з м'ясом Айнтопф з сочевицею: легкий рецепт супу

Айнтопф з сочевицею: легкий рецепт супу -

3 год

4 порції

87 ккал

0 / 5

Рецепт супу Айнтопф/Смачно24

Якщо ви полюбляєте густі супи – цей рецепт для вас! Німецький суп Айнтопф складається із великої кількості інгредієнтів, а сама назва в перекладі означає приготування в “одному горщику”. Айнтопф з легкістю замінить одразу першу і другу страву на вашому столі.

Інгредієнти

для супу

  • Варено-копчена ковбаска

    4 шт.

  • Свинна шия

    400 г

  • Гірчиця

    2 ст. л.

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Корінь селери

    150 г

  • Червона сочевиця

    100 г

  • Цибуля порей

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Олія соняшникова

    3 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    3 шт.

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    3 ст. л.

Рецепт приготування

1

Червону сочевицю слід заздалегідь замочити на 12 годин у воді, щоб вона стала більш м’якою. Перед приготуванням злийте воду, налийте свіжої та варіть протягом 30 хвилин. Відцідіть сочевицю на сито та охолодіть водою.

2

Промийте свинину та наріжте невеликими кубиками. Посоліть та поперчіть м’ясо.

3

Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву – кружечками. Цибулю порей та зелену цибулю наріжте кружечками.

4

Корінь селери добре помийте, зніміть шкірку та поріжте кубиками.

5

Обсмажте м’ясо на олії, додайте нарізані овочі та пасеруйте протягом 5 хвилин.

6

Налийте 1,5 л води до м’яса з овочами, додайте сочевицю та варіть суп при слабкому кипінні пів години.

7

Ковбасу проколоти вилкою у кількох місцях та додати до супу і варити ще 40 хвилин.

8

Змішайте оцет та гірчицю, додайте спецій і вилийте в суп. Перемішайте Айнтопф.

9

Готовий суп посипте дрібно нарізаним листям петрушки. Смачного!

Поради щодо приготування

Свинину в Айнтопфі можна замінити на яловичину.

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