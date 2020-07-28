1

Червону сочевицю слід заздалегідь замочити на 12 годин у воді, щоб вона стала більш м’якою. Перед приготуванням злийте воду, налийте свіжої та варіть протягом 30 хвилин. Відцідіть сочевицю на сито та охолодіть водою.

2

Промийте свинину та наріжте невеликими кубиками. Посоліть та поперчіть м’ясо.

3

Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву – кружечками. Цибулю порей та зелену цибулю наріжте кружечками.

4

Корінь селери добре помийте, зніміть шкірку та поріжте кубиками.

5

Обсмажте м’ясо на олії, додайте нарізані овочі та пасеруйте протягом 5 хвилин.

6

Налийте 1,5 л води до м’яса з овочами, додайте сочевицю та варіть суп при слабкому кипінні пів години.

7

Ковбасу проколоти вилкою у кількох місцях та додати до супу і варити ще 40 хвилин.

8

Змішайте оцет та гірчицю, додайте спецій і вилийте в суп. Перемішайте Айнтопф.

9

Готовий суп посипте дрібно нарізаним листям петрушки. Смачного!