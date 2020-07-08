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Смачно 24 Напої Літні напої Як приготувати апельсиновий морс: рецепт

Як приготувати апельсиновий морс: рецепт -

1 год

3 порції

160 ккал

0 / 5
Апельсиновий морс в домашніх умовах: рецепт морсу з апельсин

Рецепт апельсинового морсу/Смачно24

Апельсиновий морс чудово смакує у спекотну погоду. Смачно 24 пропонує вам приготувати морс за нашим рецептом та подавати його на обід або вечерю до страви.

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Інгредієнти

для напою

  • Апельсиновий сік

    1 склянка

  • Лайм

    1 шт.

  • Лід

    за смаком

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Ананасовий сік

    1 склянка

  • Грейпфрутовий сік

    1 склянка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте фрукти, видаліть кісточки та наріжте скибочками.

2

Змішайте всі свіжовичавлені соки, додайте цукор та лід. Розлийте морс по склянках.

3

У кожну склянку додайте скибочки фруктів та перемішайте. Смачного!

Поради щодо приготування

За бажанням можна додати до апельсинового морсу свіжі листочки м'яти.

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