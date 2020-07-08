Як приготувати апельсиновий морс: рецепт -
1 год
3 порції
160 ккал
Рецепт апельсинового морсу/Смачно24
Апельсиновий морс чудово смакує у спекотну погоду. Смачно 24 пропонує вам приготувати морс за нашим рецептом та подавати його на обід або вечерю до страви.
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Інгредієнти
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Апельсиновий сік
1 склянка
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Лайм
1 шт.
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Лід
за смаком
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Лимон
1 шт.
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Цукор
3 ст. л.
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Ананасовий сік
1 склянка
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Грейпфрутовий сік
1 склянка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте фрукти, видаліть кісточки та наріжте скибочками.
2
Змішайте всі свіжовичавлені соки, додайте цукор та лід. Розлийте морс по склянках.
3
У кожну склянку додайте скибочки фруктів та перемішайте. Смачного!
Поради щодо приготування
За бажанням можна додати до апельсинового морсу свіжі листочки м'яти.