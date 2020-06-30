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Смачно 24 Напої Літні напої Рецепт коктейлю Апероль Шпріц: літній напій вдома

Рецепт коктейлю Апероль Шпріц: літній напій вдома -

25 хв

1 порція

125 ккал

0 / 5
Апероль Шприц в домашніх умовах: рецепт коктейлю

Як приготувати Апероль Шпріц вдома/Смачно24

Коктейль Апероль Шпріц – один із найпопулярніших літніх напоїв серед молоді. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування прохолодного алкогольного напою, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. 

 

Інгредієнти

для напою

  • Газована мінеральна вода

    20 мл

  • Апельсин

    за смаком

  • Апероль

    40 мл

  • Лід

    за смаком

  • Просеко

    60 мл

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо апельсин та нарізаємо його скибочками.

2

У великому бокалі змішуємо Апероль, Просеко або інше сухе ігристе вино та мінеральну газовану воду.

3

Додаємо до коктейлю лід та скибочку апельсину і одразу подаємо до столу. Смачного!

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