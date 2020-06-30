Апероль Шприц в домашніх умовах: рецепт коктейлю

Рецепт коктейлю Апероль Шпріц: літній напій вдома -
25 хв
1 порція
125 ккал
Як приготувати Апероль Шпріц вдома/Смачно24
Коктейль Апероль Шпріц – один із найпопулярніших літніх напоїв серед молоді. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування прохолодного алкогольного напою, який ви з легкістю зможете приготувати вдома.
Інгредієнти
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Газована мінеральна вода
20 мл
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Апельсин
за смаком
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Апероль
40 мл
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Лід
за смаком
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Просеко
60 мл
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо апельсин та нарізаємо його скибочками.
2
У великому бокалі змішуємо Апероль, Просеко або інше сухе ігристе вино та мінеральну газовану воду.
3
Додаємо до коктейлю лід та скибочку апельсину і одразу подаємо до столу. Смачного!