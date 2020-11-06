Арахісова паста в домашніх умовах: покроковий рецепт

1

Якщо у вас необсмажений арахіс, підсушіть його у духовці при 180 градусах 15 хвилин.

2

Для приготування арахісової пасти потрібно мати потужний блендер, адже подрібнювати арахіс процедура досить тривала.

3

Отже, висипаємо арахіс в чашу блендера та подрібнюємо його до пастоподібного стану.

4

Вкінці приготування додайте мед, щоб надати смаку пасти солодких ноток. Смачного!