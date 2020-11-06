Арахісова паста в домашніх умовах: покроковий рецепт

Рецепт арахісової пасти вдома – неймовірна смакота -
45 хв
1 порція
257 ккал
Як приготувати арахісову пасту вдома/Смачно24
Арахісова паста – популярна намазанка в цілому світі. Найкраще арахісова паста смакує з хрусткими хлібцями, млинцями та бананом, сирниками й шоколадом.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Арахіс
500 г
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Мед
80 г
Рецепт приготування
1
Якщо у вас необсмажений арахіс, підсушіть його у духовці при 180 градусах 15 хвилин.
2
Для приготування арахісової пасти потрібно мати потужний блендер, адже подрібнювати арахіс процедура досить тривала.
3
Отже, висипаємо арахіс в чашу блендера та подрібнюємо його до пастоподібного стану.
4
Вкінці приготування додайте мед, щоб надати смаку пасти солодких ноток. Смачного!