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Рецепт арахісової пасти вдома – неймовірна смакота -

45 хв

1 порція

257 ккал

0 / 5
Арахісова паста в домашніх умовах: покроковий рецепт

Як приготувати арахісову пасту вдома/Смачно24

Арахісова паста – популярна намазанка в цілому світі. Найкраще арахісова паста смакує з хрусткими хлібцями, млинцями та бананом, сирниками й шоколадом.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Арахіс

    500 г

  • Мед

    80 г

Рецепт приготування

1

Якщо у вас необсмажений арахіс, підсушіть його у духовці при 180 градусах 15 хвилин.

2

Для приготування арахісової пасти потрібно мати потужний блендер, адже подрібнювати арахіс процедура досить тривала.

3

Отже, висипаємо арахіс в чашу блендера та подрібнюємо його до пастоподібного стану.

4

Вкінці приготування додайте мед, щоб надати смаку пасти солодких ноток. Смачного!

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