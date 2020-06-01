Рецепт Арроз кон Пойо від Ектор Хіменса Браво: відео

Арроз кон Пойо: рис з куркою від Ектора Хіменса-Браво -
45 хв
4 порції
368 ккал
Рецепт колумбійської кухні/Смачно24
Arroz con Pollo – страва родом із Колумбії, у перекладі означає рис з куркою. Смачно 24 пропонує вам приготувати цю страву, адже вона просто у приготуванні, ситна та не потребує дорогих інгредієнтів. Зберігати готову страву можна 2-3 дні у холодильнику.
Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми шанувальниками рецептом приготування класичної страви колумбійської кухні на свої сторінці у фейсбуці.
Інгредієнти
-
Болгарський перець
50 г
-
Зелений горошок
100 г
-
Зелена цибуля
30 г
-
Зіра
1/2 ч. л.
-
Каперси
1 ст. л.
-
Кінза
30 г
-
Кукурудза
100 г
-
Куряче філе
400-500 г
-
Курячий або овочевий бульйон
100 г
-
Цибуля ріпчаста
50 г
-
Мелена паприка
1 ч. л.
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Морква
50 г
-
Оливкова олія
1 ст. л.
-
Помідор
50 г
-
Рис довгозернистий
300 г
-
Сіль
за смаком
-
Стебло селери
50 г
-
Томатна паста
1 ч. л.
-
Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте овочі та зелень, висушіть паперовим рушником. Наріжте дрібним кубиком помідори, болгарський перець, стебло селери, моркву та цибулю. Обсмажте овочі на оливковій олії, додайте подрібнений часник.
2
Коли овочі стануть м’якими додайте курячий бульйон, томатну пасту, сіль, перець, мелену паприку та зіру. Помішуйте овочі та дайте рідині зменшитись вдвічі.
3
Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть та розділіть руками на волокна. Додайте курку до овочів, перемішайте та готуйте 5 хвилин на малому вогні.
4
Відваріть рис у підсоленій воді до готовності та додайте до овочів з м’ясом. Всипте в сковорідку кукурудзу та горошок – перемішайте.
5
Каперси у страву додайте за бажанням. Дрібно наріжте кінзу та зелену цибулю, додайте до страви та перемішайте.
6
Готуйте страву ще 10 хвилин на малому вогні, накрийте кришкою та перемішуйте час від часу. Подавайте до столу зі свіжою зеленню. Смачного!
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