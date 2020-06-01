Рецепт Арроз кон Пойо від Ектор Хіменса Браво: відео

1

Ретельно помийте овочі та зелень, висушіть паперовим рушником. Наріжте дрібним кубиком помідори, болгарський перець, стебло селери, моркву та цибулю. Обсмажте овочі на оливковій олії, додайте подрібнений часник.

2

Коли овочі стануть м’якими додайте курячий бульйон, томатну пасту, сіль, перець, мелену паприку та зіру. Помішуйте овочі та дайте рідині зменшитись вдвічі.

3

Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть та розділіть руками на волокна. Додайте курку до овочів, перемішайте та готуйте 5 хвилин на малому вогні.

4

Відваріть рис у підсоленій воді до готовності та додайте до овочів з м’ясом. Всипте в сковорідку кукурудзу та горошок – перемішайте.

5

Каперси у страву додайте за бажанням. Дрібно наріжте кінзу та зелену цибулю, додайте до страви та перемішайте.

6

Готуйте страву ще 10 хвилин на малому вогні, накрийте кришкою та перемішуйте час від часу. Подавайте до столу зі свіжою зеленню. Смачного!