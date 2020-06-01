24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Арроз кон Пойо: рис з куркою від Ектора Хіменса-Браво

Арроз кон Пойо: рис з куркою від Ектора Хіменса-Браво -

45 хв

4 порції

368 ккал

0 / 5
Рецепт Арроз кон Пойо від Ектор Хіменса Браво: відео

Рецепт колумбійської кухні/Смачно24

Arroz con Pollo – страва родом із Колумбії, у перекладі означає рис з куркою. Смачно 24 пропонує вам приготувати цю страву, адже вона просто у приготуванні, ситна та не потребує дорогих інгредієнтів. Зберігати готову страву можна 2-3 дні у холодильнику.

Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми шанувальниками рецептом приготування класичної страви колумбійської кухні на свої сторінці у фейсбуці.

 

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    50 г

  • Зелений горошок

    100 г

  • Зелена цибуля

    30 г

  • Зіра

    1/2 ч. л.

  • Каперси

    1 ст. л.

  • Кінза

    30 г

  • Кукурудза

    100 г

  • Куряче філе

    400-500 г

  • Курячий або овочевий бульйон

    100 г

  • Цибуля ріпчаста

    50 г

  • Мелена паприка

    1 ч. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    50 г

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Помідор

    50 г

  • Рис довгозернистий

    300 г

  • Сіль

    за смаком

  • Стебло селери

    50 г

  • Томатна паста

    1 ч. л.

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте овочі та зелень, висушіть паперовим рушником. Наріжте дрібним кубиком помідори, болгарський перець, стебло селери, моркву та цибулю. Обсмажте овочі на оливковій олії, додайте подрібнений часник.

2

Коли овочі стануть м’якими додайте курячий бульйон, томатну пасту, сіль, перець, мелену паприку та зіру. Помішуйте овочі та дайте рідині зменшитись вдвічі.

3

Куряче філе відваріть до готовності, охолодіть та розділіть руками на волокна. Додайте курку до овочів, перемішайте та готуйте 5 хвилин на малому вогні.

4

Відваріть рис у підсоленій воді до готовності та додайте до овочів з м’ясом. Всипте в сковорідку кукурудзу та горошок – перемішайте.

5

Каперси у страву додайте за бажанням. Дрібно наріжте кінзу та зелену цибулю, додайте до страви та перемішайте.

6

Готуйте страву ще 10 хвилин на малому вогні, накрийте кришкою та перемішуйте час від часу. Подавайте до столу зі свіжою зеленню. Смачного!

Другі страви М'ясні страви Гарніри з овочів

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Ектор Хіменес-Браво

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як приготувати домашній хліб в хлібопічці: легкий рецепт Покрокове приготування домашнього хліба в хлібопічці

1 год

5 порцій

Хліб
Рулетики з кабачками та куркою: смачний рецепт Хочете пікнік вдома? Тоді зробіть рулетики з кабачками та куркою!

1 год 10 хв

12 порцій

Корисні перекуси
Рецепт гарніру до шашлика з цибулі та помідорів Рецепт приготування гарніру до шашлику з цибулі та помідорів

30 хв

4 порції

Другі страви