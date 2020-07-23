1

Помийте баранину водою, наріжте середніми шматочками та підсмажте на розігрітій сковорідці з соняшниковою олією до золотистої скоринки. Підготуйте велику каструлю, в якій ви будете готувати Азу, перекладіть в неї підсмажене м'ясо.

2

Підготуємо овочі для страви: ретельно помийте картоплю, моркву, очистьте від лушпиння цибулю. Картоплю почистіть від шкірки, наріжте невеличкими брусочками. Зріжте ножем шкірку з моркви, розріжте на двоє та наріжте її півкільцями. Цибулю наріжте кубиком, а огірки соломкою.

3

До м’яса додайте нарізану моркву та цибулю, полийте олією та ретельно перемішайте, поставте на плиту. Додайте до м’яса з овочами томатної пасти, перемішайте та обсмажуйте на малому вогні кілька хвилин. Влийте в каструлю чистої води, щоб вона накрила овочі та тушкуйте пів години.

4

Розігрійте сковорідку, змастіть її олією та підсмажте порізану картоплю до золотистої скоринки. В окремій невеличкій каструлі відваріть огірки з невеликою кількістю води приблизно три хвилини. Злийте воду з огірків, додайте їх та картоплю в каструлю до Азу.

5

Тушкуйте Азу 15-20 хвилин, додайте спецій та перемішайте. Подрібніть часник, висипте його до страви, додайте лаврові листки та тушкуйте Азу на повільному вогні під кришкою 10-15 хвилин. Страва готова, смачного!