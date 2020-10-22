Бабагануш – класичний рецепт закуски з баклажанів

Як приготувати класичний бабагануш – рецепт закуски -
3 год
4 порції
189 ккал
Рецепт закуски з баклажана – бабагануш/Смачно24
Надзвичайно смачна закуска з баклажанів, яку ви сміло можете подавати як до святкового столу, так і до буденного. Найкраще бабагануш смакує з лавашем або турецькими коржиками.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Баклажан
1 кг
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Білий кунжут
50 г
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Кінза
20 г
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Лаваш
для подачі
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Лимон
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Часник
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте баклажани, змастіть їх олією та запечіть до готовності в духовці не знімаючи шкірку на фользі. Готовий випечений баклажан охолодіть та зніміть шкірку.
2
В рецепті ви можете використати вже готову пасту тахіні, або приготувати її власноруч з кунжуту. Перебийте заздалегідь обсмажене насіння кунжуту в кутері або блендері до пастоподібного стану. Додайте 1-2 ч. л води та перемішайте.
3
Розімніть виделкою баклажани, збризніть лимонним соком перемішайте.
4
Вичавіть до овочевої маси часник, додайте пасту тахіні, дрібно нарізану зелень кінзи та посипте спеціями. Заправте бабагануш оливковою олією, перемішайте та подавайте до столу з лавашем. Смачного!