24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Кухня близького Сходу Як приготувати класичний бабагануш – рецепт закуски

Як приготувати класичний бабагануш – рецепт закуски -

3 год

4 порції

189 ккал

0 / 5
Бабагануш – класичний рецепт закуски з баклажанів

Рецепт закуски з баклажана – бабагануш/Смачно24

Надзвичайно смачна закуска з баклажанів, яку ви сміло можете подавати як до святкового столу, так і до буденного. Найкраще бабагануш смакує з лавашем або турецькими коржиками.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    1 кг

  • Білий кунжут

    50 г

  • Кінза

    20 г

  • Лаваш

    для подачі

  • Лимон

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Часник

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте баклажани, змастіть їх олією та запечіть до готовності в духовці не знімаючи шкірку на фользі. Готовий випечений баклажан охолодіть та зніміть шкірку.

2

В рецепті ви можете використати вже готову пасту тахіні, або приготувати її власноруч з кунжуту. Перебийте заздалегідь обсмажене насіння кунжуту в кутері або блендері до пастоподібного стану. Додайте 1-2 ч. л води та перемішайте.

3

Розімніть виделкою баклажани, збризніть лимонним соком перемішайте.

4

Вичавіть до овочевої маси часник, додайте пасту тахіні, дрібно нарізану зелень кінзи та посипте спеціями. Заправте бабагануш оливковою олією, перемішайте та подавайте до столу з лавашем. Смачного!

Кухня близького Сходу Кухні світу Овочеві закуски Закуски

Схожі рецепти

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Цікаві підбірки

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Євген Клопотенко

Відомі найкращі 15 ресторанів України 2020: повний список переможців

Ектор Хіменес-Браво

10 найпопулярніших сирів у світі

Про продукт

Останні рецепти

Вівсяний пиріг на сніданок – вегетаріанський рецепт Покрокове приготування вегетаріанського рецепта

30 хв

2 порції

Сніданки
Чізкейк з гарбуза: покроковий рецепт десерту Витончена та легка у приготуванні страва

3 год

7 порцій

Чізкейки
Рулетики з кабачками та куркою: смачний рецепт Хочете пікнік вдома? Тоді зробіть рулетики з кабачками та куркою!

1 год 10 хв

12 порцій

Корисні перекуси