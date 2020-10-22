Бабагануш – класичний рецепт закуски з баклажанів

1

Ретельно помийте баклажани, змастіть їх олією та запечіть до готовності в духовці не знімаючи шкірку на фользі. Готовий випечений баклажан охолодіть та зніміть шкірку.

2

В рецепті ви можете використати вже готову пасту тахіні, або приготувати її власноруч з кунжуту. Перебийте заздалегідь обсмажене насіння кунжуту в кутері або блендері до пастоподібного стану. Додайте 1-2 ч. л води та перемішайте.

3

Розімніть виделкою баклажани, збризніть лимонним соком перемішайте.

4

Вичавіть до овочевої маси часник, додайте пасту тахіні, дрібно нарізану зелень кінзи та посипте спеціями. Заправте бабагануш оливковою олією, перемішайте та подавайте до столу з лавашем. Смачного!