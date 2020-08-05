Смажені баклажани як гриби – рецепт баклажанів зі смаком грибів

Як приготувати смажені баклажани, щоб смакували як гриби/Смачно24

Якщо ви ще не куштували баклажани, які на смак як гриби – саме час приготувати цю доволі просту страву. Її смак вас вразить!

За бажанням, до страви ви можете додати смажену цибульку та часничок. Гайда готувати разом зі Смачно 24!