Смажені баклажани як гриби – рецепт баклажанів зі смаком грибів

Рецепт баклажанів зі смаком білих грибів -
30 хв
2 порції
189 ккал
Як приготувати смажені баклажани, щоб смакували як гриби/Смачно24
Якщо ви ще не куштували баклажани, які на смак як гриби – саме час приготувати цю доволі просту страву. Її смак вас вразить!
За бажанням, до страви ви можете додати смажену цибульку та часничок. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Баклажан
600 г
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Олія соняшникова
за смаком
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Мелений чорний перець
за смаком
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Сіль
за смаком
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Яйце
120 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте баклажани, просушіть паперовим рушником та видаліть хвостик. Наріжте баклажани тоненькими кружечками, а далі ці кружечка наріжте соломкою.
2
Пересипте нарізані баклажани в глибоку миску. Додайте солі та перцю та вимішайте.
3
Курячі яйця ретельно збийте вінчиком до однорідного стану. Вилийте збиті яйця до баклажанів та вимішайте всі інгредієнти.
4
Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте баклажани до готовності. Смачного!