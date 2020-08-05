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Рецепт баклажанів зі смаком білих грибів -

30 хв

2 порції

189 ккал

0 / 5
Смажені баклажани як гриби – рецепт баклажанів зі смаком грибів

Як приготувати смажені баклажани, щоб смакували як гриби/Смачно24

Якщо ви ще не куштували баклажани, які на смак як гриби – саме час приготувати цю доволі просту страву. Її смак вас вразить!

За бажанням, до страви ви можете додати смажену цибульку та часничок. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    600 г

  • Олія соняшникова

    за смаком

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    120 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте баклажани, просушіть паперовим рушником та видаліть хвостик. Наріжте баклажани тоненькими кружечками, а далі ці кружечка наріжте соломкою.

2

Пересипте нарізані баклажани в глибоку миску. Додайте солі та перцю та вимішайте.

3

Курячі яйця ретельно збийте вінчиком до однорідного стану. Вилийте збиті яйця до баклажанів та вимішайте всі інгредієнти.

4

Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте баклажани до готовності. Смачного!

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