Баклажани як шашлик на зиму – рецепт, як приготувати

1

Ретельно миємо баклажани, знімаємо шкірку та відрізаємо хвостики. Розріжте баклажани навпіл, далі на шматочки.

2

Почистіть цибулю та часник від лушпиння. Цибулю наріжте півкільцями, а часник скибочками.

3

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани до золотистої скоринки з обох сторін. Перекладіть овочі на паперовий рушник та дайте охолонути.

4

У невеликій каструлі готуємо маринад для баклажанів: додайте у теплу воду сіль, цукор та перемішайте. Влийте оцет та дайте маринаду закипіти. Через одну хвилину зніміть його з вогню та охолодіть.

5

У заздалегідь простерилізовані банки викладіть шарами баклажани, цибулю, приправу та часник – залийте маринадом та накрийте кришками. Стерилізуйте банки з баклажанами протягом 20 хвилин у каструлі з киплячою водою. Закрийте кришками та поставте верх дном охолоджуватись під теплим рушником. Смачного!