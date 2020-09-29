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Рецепт баклажанів, як шашлик на зиму -

3 год

4 порції

290 ккал

0 / 5
Баклажани як шашлик на зиму – рецепт, як приготувати

Як приготувати баклажани, як шашлик/Смачно24

Смачна, корисна, а головне швидка у приготуванні закуска з баклажанів, яка смакує як шматочки шашлику. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Приправа для шашлику

    за смаком

  • Баклажан

    2 кг

  • Вода

    150 мл

  • Цибуля ріпчаста

    500 г

  • Цукор

    2 ст. л.

  • Сіль

    1,5 ст. л.

  • Оцет

    80 мл

  • Часник

    5 зубчиків

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо баклажани, знімаємо шкірку та відрізаємо хвостики. Розріжте баклажани навпіл, далі на шматочки.

2

Почистіть цибулю та часник від лушпиння. Цибулю наріжте півкільцями, а часник скибочками.

3

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани до золотистої скоринки з обох сторін. Перекладіть овочі на паперовий рушник та дайте охолонути.

4

У невеликій каструлі готуємо маринад для баклажанів: додайте у теплу воду сіль, цукор та перемішайте. Влийте оцет та дайте маринаду закипіти. Через одну хвилину зніміть його з вогню та охолодіть.

5

У заздалегідь простерилізовані банки викладіть шарами баклажани, цибулю, приправу та часник – залийте маринадом та накрийте кришками. Стерилізуйте банки з баклажанами протягом 20 хвилин у каструлі з киплячою водою. Закрийте кришками та поставте верх дном охолоджуватись під теплим рушником. Смачного!

Поради щодо приготування

Такі баклажани також можна одразу подавати до столу, але для цього викладіть їх шарами у миску та дайте настоятись та пустити сік у холодильнику протягом 12 годин.

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