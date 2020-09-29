Баклажани як шашлик на зиму – рецепт, як приготувати

Рецепт баклажанів, як шашлик на зиму -
3 год
4 порції
290 ккал
Як приготувати баклажани, як шашлик/Смачно24
Смачна, корисна, а головне швидка у приготуванні закуска з баклажанів, яка смакує як шматочки шашлику. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Приправа для шашлику
за смаком
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Баклажан
2 кг
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Вода
150 мл
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Цибуля ріпчаста
500 г
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Цукор
2 ст. л.
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Сіль
1,5 ст. л.
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Оцет
80 мл
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Часник
5 зубчиків
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо баклажани, знімаємо шкірку та відрізаємо хвостики. Розріжте баклажани навпіл, далі на шматочки.
2
Почистіть цибулю та часник від лушпиння. Цибулю наріжте півкільцями, а часник скибочками.
3
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани до золотистої скоринки з обох сторін. Перекладіть овочі на паперовий рушник та дайте охолонути.
4
У невеликій каструлі готуємо маринад для баклажанів: додайте у теплу воду сіль, цукор та перемішайте. Влийте оцет та дайте маринаду закипіти. Через одну хвилину зніміть його з вогню та охолодіть.
5
У заздалегідь простерилізовані банки викладіть шарами баклажани, цибулю, приправу та часник – залийте маринадом та накрийте кришками. Стерилізуйте банки з баклажанами протягом 20 хвилин у каструлі з киплячою водою. Закрийте кришками та поставте верх дном охолоджуватись під теплим рушником. Смачного!
Поради щодо приготування
Такі баклажани також можна одразу подавати до столу, але для цього викладіть їх шарами у миску та дайте настоятись та пустити сік у холодильнику протягом 12 годин.