1

Підготуйте форму для батончика. Якщо у вас не має спеціальної прямокутної формочки, підійде звичайна для кексів. На смак смаколика це не вплине. Змастіть форму оливковою олією та вкрийте пергаментом.

2

У невеликій каструлі розігрійте мед (230 мл), воду та сіль. Варіть близько 6 хвилин на середньому вогні постійно помішуючи.

3

Занурте кулінарний термометр в сироп, нагрійте його до 100 градусів та перемішайте. В окремій посудині збийте яєчні білки. Важливо: яєчні білки потрібно дістати з холодильника, щоб вони не були холодними.

4

Коли солодкий сироп сягне температури 160 градусів, зніміть його з вогню. Вливайте сироп у білки тонкою цівкою та продовжуйте збивати їх до загущення – близько 15 хвилин.

5

Зменште швидкість збивання нуги та влийте до неї половину чайної ложки кленового сиропу.

6

Розлийте майбутню нугу по формочках, заповнюйте їх тільки на 1/3. Зверху покладіть ще один шматочок пергаменту для випікання та відправте заготовку в холодильник на ніч.

7

Дістаньте нугу з холодильника, вийміть з форми. Розтопіть шоколад на паровій бані та налийте його у форми для батончика. Відправте в холодильник до повного застигання.

8

Для приготування карамелі змішайте 3 ст. л меду та вершки в невеличкій каструлі, доведіть до кипіння періодично помішуючи суміш.

9

Як тільки карамель загусне, одразу зніміть її з вогню та додайте кленовий сироп, що залишився й вершкове масло. Ретельно перемішайте карамель до однорідної консистенції.

10

Вилийте отриману карамель в окрему чисту форму та відправте в холодильник до застигання на 30 хвилин.

11

Розріжте карамель на порційні шматочки формою як ваш батончик та викладіть на шоколад. Далі покладіть шаром солений арахіс та нугу. Зверху знову рівномірним шаром налийте розтоплений шоколад та поставте готовий батончик в холодильник до затвердіння. Смачного!