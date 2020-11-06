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Бефстроганов з грибами та яловичиною – рецепт на сметані -

45 хв

4 порції

142 ккал

0 / 5
Бефстроганов з грибами та яловичиною – рецепт на сметані

Як приготувати бефстроганов з грибами/Смачно24

Бефстроганов з грибами чудово підходить до будь-якого гарніру: картопляного пюре, гречки, макаронів та навіть перлової каші.

Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний рецепт м’ясної страви на кожен день. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Яловичина

    400 г

  • Гірчиця

    20 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    50 г

  • Вершкове масло

    40 г

  • Сметана

    150 г

  • Сіль

    за смаком

  • Печериці

    400 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо м’ясо, просушуємо паперовим рушником та нарізаємо смужками поперек волокон. Обвалюємо яловичину в борошні.

2

Гриби чистимо від шкірки, нарізаємо шматочками. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте гриби до золотистої скоринки.  Сік, що виділяється під час обсмаження грибів потрібно зливати в мисочку.

3

Сік з грибів з’єднайте зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем. Отриманим соусом залийте гриби та тушкуйте на маленькому вогні.

4

Розігрійте чисту сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній смужки м’яса до золотистої скоринки. Перекладіть м’ясо до грибів, накрийте кришкою та тушкуйте до готовності. Смачного!

 

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