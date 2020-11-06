Бефстроганов з грибами та яловичиною – рецепт на сметані

1

Ретельно миємо м’ясо, просушуємо паперовим рушником та нарізаємо смужками поперек волокон. Обвалюємо яловичину в борошні.

2

Гриби чистимо від шкірки, нарізаємо шматочками. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте гриби до золотистої скоринки. Сік, що виділяється під час обсмаження грибів потрібно зливати в мисочку.

3

Сік з грибів з’єднайте зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем. Отриманим соусом залийте гриби та тушкуйте на маленькому вогні.

4

Розігрійте чисту сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній смужки м’яса до золотистої скоринки. Перекладіть м’ясо до грибів, накрийте кришкою та тушкуйте до готовності. Смачного!