Бефстроганов з грибами та яловичиною – рецепт на сметані -
45 хв
4 порції
142 ккал
Як приготувати бефстроганов з грибами/Смачно24
Бефстроганов з грибами чудово підходить до будь-якого гарніру: картопляного пюре, гречки, макаронів та навіть перлової каші.
Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний рецепт м’ясної страви на кожен день. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Яловичина
400 г
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Гірчиця
20 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
50 г
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Вершкове масло
40 г
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Сметана
150 г
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Сіль
за смаком
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Печериці
400 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо м’ясо, просушуємо паперовим рушником та нарізаємо смужками поперек волокон. Обвалюємо яловичину в борошні.
2
Гриби чистимо від шкірки, нарізаємо шматочками. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте гриби до золотистої скоринки. Сік, що виділяється під час обсмаження грибів потрібно зливати в мисочку.
3
Сік з грибів з’єднайте зі сметаною, гірчицею, сіллю та перцем. Отриманим соусом залийте гриби та тушкуйте на маленькому вогні.
4
Розігрійте чисту сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній смужки м’яса до золотистої скоринки. Перекладіть м’ясо до грибів, накрийте кришкою та тушкуйте до готовності. Смачного!