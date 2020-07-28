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Смачно 24 Напої Літні напої Як приготувати безалкогольний мохіто вдома: рецепт

Як приготувати безалкогольний мохіто вдома: рецепт -

25 хв

1 порція

290 ккал

0 / 5
Безалкогольний мохіто – рецепт в домашніх умовах

Рецепт безалкогольного мохіто/Смачно24

Смачно 24 пропонує вам приготувати надзвичайно смачний літній напій без алкоголю. Мохіто – прохолодний напій, який відомий своїм свіжим смаком з кислинкою. Традиційно мохіто готують з ромом, але й без алкоголю цей коктейль дуже смачний.

Інгредієнти

для напою

  • Газована мінеральна вода

    300 мл

  • Коричневий цукор

    за смаком

  • Лайм

    1 шт.

  • М'ята

    10 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте свіже листя м’яти та лайм. Просушіть паперовим рушником та викладіть м’яту в келих, а лайм наріжте шматочками.

2

Додаємо в склянку колотий лід та газовану воду. Для напою може підійти як звичайна мінеральна газована вода, так і солодка. Злегка примніть м'яту трубочкою, додайте цукру та перемішайте. Смачного!

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