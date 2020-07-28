Безалкогольний мохіто – рецепт в домашніх умовах

Як приготувати безалкогольний мохіто вдома: рецепт -
25 хв
1 порція
290 ккал
Рецепт безалкогольного мохіто/Смачно24
Смачно 24 пропонує вам приготувати надзвичайно смачний літній напій без алкоголю. Мохіто – прохолодний напій, який відомий своїм свіжим смаком з кислинкою. Традиційно мохіто готують з ромом, але й без алкоголю цей коктейль дуже смачний.
Інгредієнти
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Газована мінеральна вода
300 мл
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Коричневий цукор
за смаком
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Лайм
1 шт.
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М'ята
10 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте свіже листя м’яти та лайм. Просушіть паперовим рушником та викладіть м’яту в келих, а лайм наріжте шматочками.
2
Додаємо в склянку колотий лід та газовану воду. Для напою може підійти як звичайна мінеральна газована вода, так і солодка. Злегка примніть м'яту трубочкою, додайте цукру та перемішайте. Смачного!