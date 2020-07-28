Безалкогольний мохіто – рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно помийте свіже листя м’яти та лайм. Просушіть паперовим рушником та викладіть м’яту в келих, а лайм наріжте шматочками.

2

Додаємо в склянку колотий лід та газовану воду. Для напою може підійти як звичайна мінеральна газована вода, так і солодка. Злегка примніть м'яту трубочкою, додайте цукру та перемішайте. Смачного!