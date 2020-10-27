Безалкогольний пунш на Геловін 2020 – рецепт пуншу для дітей

Як приготувати пунш для дітей на Геловін/Смачно24

Діти обожнюють святкувати Геловін, переодягатись у маленьких вампірчиків чи відьом та бешкетувати. Смачно 24 пропонує вам приготувати на святкову вечірку спеціальний безалкогольний напій, який ви можете подати в широкому посуді або порційно на кожну дитину. Гайда готувати разом!