Безалкогольний пунш на Геловін 2020 – рецепт пуншу для дітей

Безалкогольний пунш на Геловін – смачний рецепт для дітей -
25 хв
5 порцій
189 ккал
Як приготувати пунш для дітей на Геловін/Смачно24
Діти обожнюють святкувати Геловін, переодягатись у маленьких вампірчиків чи відьом та бешкетувати. Смачно 24 пропонує вам приготувати на святкову вечірку спеціальний безалкогольний напій, який ви можете подати в широкому посуді або порційно на кожну дитину. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Малиновий сироп
за смаком
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Молоко
2000 мл
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Морозиво
500 г
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Збиті вершки
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно збийте в чаші блендера або в міксері молоко з ванільним морозивом.
2
Вилийте отриману суміш у глибоку піалу або спеціальний широкий посуд, полийте малиновим соком імітуючи кров та збитими вершками.
3
Подавайте безалкогольний напій на Геловін охолодженим. Смачного!