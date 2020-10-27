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Смачно 24 Святкові страви Геловін Безалкогольний пунш на Геловін – смачний рецепт для дітей

Безалкогольний пунш на Геловін – смачний рецепт для дітей -

25 хв

5 порцій

189 ккал

0 / 5
Безалкогольний пунш на Геловін 2020 – рецепт пуншу для дітей

Як приготувати пунш для дітей на Геловін/Смачно24

Діти обожнюють святкувати Геловін, переодягатись у маленьких вампірчиків чи відьом та бешкетувати. Смачно 24 пропонує вам приготувати на святкову вечірку спеціальний безалкогольний напій, який ви можете подати в широкому посуді або порційно на кожну дитину. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для напою

  • Малиновий сироп

    за смаком

  • Молоко

    2000 мл

  • Морозиво

    500 г

  • Збиті вершки

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно збийте в чаші блендера або в міксері молоко з ванільним морозивом.

2

Вилийте отриману суміш у глибоку піалу або спеціальний широкий посуд, полийте малиновим соком імітуючи кров та збитими вершками.

3

Подавайте безалкогольний напій на Геловін охолодженим. Смачного! 

Геловін Безалкогольні коктейлі Дитяче харчування Святкові страви Напої

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