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Смачно 24 Випічка Пиріжки Як приготувати соковиті біляші: рецепт

Як приготувати соковиті біляші: рецепт -

3 год

8 порцій

380 ккал

0 / 5
Біляші з м'ясом – рецепт домашніх біляшів зі свинячим фаршем

Рецепт біляшів/Смачно24

Домашні соковиті біляші з м'ясною начинкою стануть вашими улюбленими, ми вам обіцяємо. Отож, не гайте часу, а мерщій готувати смакоту разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Свіжі дріжджі

    13 г

  • Кефір

    300 мл

  • Цибуля ріпчаста

    100-120 г

  • Олія соняшникова

    30 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Цукор

    20-30 г

  • Свинячий фарш

    300-350 г

  • Сіль

    1,5 ч. л.

  • Яйце

    60 г

Рецепт приготування

1

Прогрійте кефір до 35-40 градусів, додайте до нього дріжджі, цукор та сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб вони розчинилися в кефірі.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до кефіру та весь час помішуйте масу. 

3

Влийте до тіста 30 мл олії, одне яйце та замісіть еластичне тісто. Сформуйте з тіста кулю та залишіть його в теплі на годину. Верх тіста змастіть олією та слідкуйте, щоб не було протягу.

4

Дрібно наріжте цибулю та додайте до фаршу. Всипте спецій за смаком та ретельно вимішайте фарш для начинки біляшів.

5

Як тільки тісто трохи виросте, обімніть його та залиште ще на 30-40 хвилин. Для роботи з тістом найкраще обрати стільницю, а не дерев'яну дошку. Ми будемо змащувати її олією, а це може зіпсувати якість дерева.

6

Змастіть руки олією та розділіть тісто на шматочки вагою близько 60 г. З кожного шматка тіста розкачайте коржики, викладіть начинку та зліпіть краї млинців. Обсмажте біляші в олії на середньому вогні та викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру. Смачного!

Пиріжки Випічка

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