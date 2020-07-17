Біляші з м'ясом – рецепт домашніх біляшів зі свинячим фаршем

1

Прогрійте кефір до 35-40 градусів, додайте до нього дріжджі, цукор та сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб вони розчинилися в кефірі.

2

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до кефіру та весь час помішуйте масу.

3

Влийте до тіста 30 мл олії, одне яйце та замісіть еластичне тісто. Сформуйте з тіста кулю та залишіть його в теплі на годину. Верх тіста змастіть олією та слідкуйте, щоб не було протягу.

4

Дрібно наріжте цибулю та додайте до фаршу. Всипте спецій за смаком та ретельно вимішайте фарш для начинки біляшів.

5

Як тільки тісто трохи виросте, обімніть його та залиште ще на 30-40 хвилин. Для роботи з тістом найкраще обрати стільницю, а не дерев'яну дошку. Ми будемо змащувати її олією, а це може зіпсувати якість дерева.

6

Змастіть руки олією та розділіть тісто на шматочки вагою близько 60 г. З кожного шматка тіста розкачайте коржики, викладіть начинку та зліпіть краї млинців. Обсмажте біляші в олії на середньому вогні та викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру. Смачного!