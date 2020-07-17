Біляші з м'ясом – рецепт домашніх біляшів зі свинячим фаршем

Як приготувати соковиті біляші: рецепт -
3 год
8 порцій
380 ккал
Рецепт біляшів/Смачно24
Домашні соковиті біляші з м'ясною начинкою стануть вашими улюбленими, ми вам обіцяємо. Отож, не гайте часу, а мерщій готувати смакоту разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Свіжі дріжджі
13 г
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Кефір
300 мл
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Цибуля ріпчаста
100-120 г
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Олія соняшникова
30 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
500 г
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Цукор
20-30 г
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Свинячий фарш
300-350 г
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Сіль
1,5 ч. л.
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Яйце
60 г
Рецепт приготування
1
Прогрійте кефір до 35-40 градусів, додайте до нього дріжджі, цукор та сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб вони розчинилися в кефірі.
2
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте борошно до кефіру та весь час помішуйте масу.
3
Влийте до тіста 30 мл олії, одне яйце та замісіть еластичне тісто. Сформуйте з тіста кулю та залишіть його в теплі на годину. Верх тіста змастіть олією та слідкуйте, щоб не було протягу.
4
Дрібно наріжте цибулю та додайте до фаршу. Всипте спецій за смаком та ретельно вимішайте фарш для начинки біляшів.
5
Як тільки тісто трохи виросте, обімніть його та залиште ще на 30-40 хвилин. Для роботи з тістом найкраще обрати стільницю, а не дерев'яну дошку. Ми будемо змащувати її олією, а це може зіпсувати якість дерева.
6
Змастіть руки олією та розділіть тісто на шматочки вагою близько 60 г. З кожного шматка тіста розкачайте коржики, викладіть начинку та зліпіть краї млинців. Обсмажте біляші в олії на середньому вогні та викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвого жиру. Смачного!