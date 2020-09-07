1

Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки та збризніть олією. Запечіть буряк в духовці до готовності при температурі 160 градусів 35-40 хвилин. Готовий буряк натріть на дрібній тертці.

2

Відваріть картоплю та яйця до готовності в підсоленій воді. Огірок наріжте тонкою соломкою. Зелень помийте та дрібно наріжте.

3

В глибоку каструлю налийте кефір, додайте кип'яченої води та перемішайте.

4

Додайте до кефіру бурячок, огірок та заправте спеціями за смаком. Розлийте заготовку супу по тарілках.

5

Картоплю додайте до холодника, покладіть розрізане навпіл яйце та прикрасьте зеленню. Смачного!