Традиційний білоруський холодник: смачний рецепт -
45 хв
6 порцій
198 ккал
Рецепт холодника/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас зірку білоруської кухні – холодник з бурячком. Страва легка у приготуванні та чудово смакуватиме на обід. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
500 мл
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Зелена цибуля
1 пучок
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Кефір
2 л
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Лимонний сік
за смаком
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Молода картопля
за смаком
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Огірок
2-3 шт.
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Буряк
2-3 шт.
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Сіль
за смаком
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Кріп (зелень)
1 пучок
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Яйце
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки та збризніть олією. Запечіть буряк в духовці до готовності при температурі 160 градусів 35-40 хвилин. Готовий буряк натріть на дрібній тертці.
2
Відваріть картоплю та яйця до готовності в підсоленій воді. Огірок наріжте тонкою соломкою. Зелень помийте та дрібно наріжте.
3
В глибоку каструлю налийте кефір, додайте кип'яченої води та перемішайте.
4
Додайте до кефіру бурячок, огірок та заправте спеціями за смаком. Розлийте заготовку супу по тарілках.
5
Картоплю додайте до холодника, покладіть розрізане навпіл яйце та прикрасьте зеленню. Смачного!