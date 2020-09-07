24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Перші страви Овочеві супи Традиційний білоруський холодник: смачний рецепт

Традиційний білоруський холодник: смачний рецепт -

45 хв

6 порцій

198 ккал

0 / 5
Білоруський холодник на кефірі: рецепт холодника з буряка

Рецепт холодника/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас зірку білоруської кухні – холодник з бурячком. Страва легка у приготуванні та чудово смакуватиме на обід. Гайда готувати разом! 

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    500 мл

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Кефір

    2 л

  • Лимонний сік

    за смаком

  • Молода картопля

    за смаком

  • Огірок

    2-3 шт.

  • Буряк

    2-3 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Яйце

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте буряк, почистіть від шкірки та збризніть олією. Запечіть буряк в духовці до готовності при температурі 160 градусів 35-40 хвилин. Готовий буряк натріть на дрібній тертці.

2

Відваріть картоплю та яйця до готовності в підсоленій воді. Огірок наріжте тонкою соломкою. Зелень помийте та дрібно наріжте.

3

В глибоку каструлю налийте кефір, додайте кип'яченої води та перемішайте.

4

Додайте до кефіру бурячок, огірок та заправте спеціями за смаком. Розлийте заготовку супу по тарілках.

5

Картоплю додайте до холодника, покладіть розрізане навпіл яйце та прикрасьте зеленню. Смачного!

Перші страви Овочеві супи

Схожі рецепти

Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день

Кожен може приготувати смачний гарбузовий суп-пюре!

50 хв

7 порцій

Перші страви

Рецепт холодного домашнього борщу

Пропонуємо перевірений рецепт приготування смачного холодного борщу з буряка

2 год

10 порцій

Російська

Рецепт крем-супу з кабачків

Простий і дуже корисний рецепт крем-супу

1 год

7 порцій

Перші страви

Борщ з квасолею та м'ясом: рецепт

Вміння готувати смачний борщ є у кожного. А ми для впевненості вам допоможемо покроковим рецептом приготування борщу

1 год 20 хв

12 порцій

Перші страви

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Про продукт

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Рецепт горіхового пирога в мультиварці Покрокове приготування смачного пирога

1 год 15 хв

6 порцій

Солодка випічка
Вітамінний салат з свіжого шпинату: рецепт Покрокове приготування смачного низькокалорійного салату зі шпинатом

15 хв

2 порції

Корисні перекуси
Рецепт приготування безе в мікрохвильовці Швидкий рецепт приготування хрусткого десерта

10 хв

3 порції

Безе