24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Другі страви М'ясні страви Як приготувати справжній закарпатський бограч в казані

Як приготувати справжній закарпатський бограч в казані -

3 год

8 порцій

162 ккал

0 / 5
Бограч на вогні – простий рецепт закарпатського бограча в казані

Рецепт закарпатського бограча в казані/Смачно24

Бограч в казані першими почали готувати пастухи. Вони додавали до нього м’ясо, паприку, картоплю, помідори та невеликі галушки – чіпетке.

Найкраще варити бограч на дровах з вишні, від цього аромат страви буде більш насичений.

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    2 шт.

  • Вода

    за смаком

  • Яловичина

    500 г

  • Копчені свинячі ребра

    400 г

  • Лаврові листки

    3 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Молода картопля

    1.2 кг

  • Мелена паприка

    100-120 г

  • Морква

    3 шт.

  • Перець чорний горошком

    2 ч. л.

  • Перець чилі

    3-4 шт.

  • Помідор

    3 шт.

  • Сало

    400 г

  • Самогон

    100 мл

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Свинина на кістці

    1 кг

  • Сіль

    за смаком

  • Телячі ребра

    500 г

  • Томатна паста

    150 г

  • Часник

    5 зубчиків

для чіпетке

  • Борошно пшеничне

    100 г

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно прогрійте казан на вогні, розтопіть сало та підсмажте на його жирі все м’ясо до золотистого кольору.

2

Почистіть цибулю, поріжте її на кубики. Подрібніть зубчики часнику, посипте все паприкою та змішайте з цибулею. Додайте в казан до м’яса та готуйте 10-15 хвилин.

3

Ретельно помийте моркву, почистіть та наріжте кільцями. Додайте моркву в бограч і залийте водою. Важливо: м’ясо не повинне “плавати” у воді. Готуйте овочі з м’ясом близько 1,5 години.

4

Зніміть шкірку з помідорів, наріжте їх шматочками, а болгарський перець грубою соломкою. Додайте ці овочі в казан, влийте томатної пасти та за потребою долийте ще води. Готуйте ще 40 хвилин.

5

Додайте до бограча спецій: перцю, солі, лаврових листочків, чилі та цукор – перемішайте. Через 15-20 хвилин додайте грубо нарізану картоплю та варіть до готовності. Наприкінці приготування бограчу влийте самогонку.

6

Замісіть круте тісто для чіпетке з борошна, яйця та солі. Відщипуйте від тіста невеликі шматочки та додавайте їх в казан до бограча. Готуйте чіпетке 15 хвилин до готовності. Смачного!

Другі страви М'ясні страви

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Котлети з гарбуза: покроковий рецепт

Корисні котлети з гарбузом, які сподобаються Вашій родині!

1 год 10 хв

3 порції

Другі страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як приготувати крок-мадам: рецепт сендвічу Покрокове приготування сандвічу крок-мадам на сніданок

15 хв

1 порція

Сендвічі
Як приготувати хачапурі по-аджарськи: класичний рецепт Покрокове приготування хачапурі вдома: рецепт з відео

2 год

2 порції

Грузинська
Торт "Медовик": класичний домашній рецепт Покрокове приготування торту Медовик

1 год 30 хв

8 порцій

Українська