Бограч на вогні – простий рецепт закарпатського бограча в казані

1

Ретельно прогрійте казан на вогні, розтопіть сало та підсмажте на його жирі все м’ясо до золотистого кольору.

2

Почистіть цибулю, поріжте її на кубики. Подрібніть зубчики часнику, посипте все паприкою та змішайте з цибулею. Додайте в казан до м’яса та готуйте 10-15 хвилин.

3

Ретельно помийте моркву, почистіть та наріжте кільцями. Додайте моркву в бограч і залийте водою. Важливо: м’ясо не повинне “плавати” у воді. Готуйте овочі з м’ясом близько 1,5 години.

4

Зніміть шкірку з помідорів, наріжте їх шматочками, а болгарський перець грубою соломкою. Додайте ці овочі в казан, влийте томатної пасти та за потребою долийте ще води. Готуйте ще 40 хвилин.

5

Додайте до бограча спецій: перцю, солі, лаврових листочків, чилі та цукор – перемішайте. Через 15-20 хвилин додайте грубо нарізану картоплю та варіть до готовності. Наприкінці приготування бограчу влийте самогонку.

6

Замісіть круте тісто для чіпетке з борошна, яйця та солі. Відщипуйте від тіста невеликі шматочки та додавайте їх в казан до бограча. Готуйте чіпетке 15 хвилин до готовності. Смачного!