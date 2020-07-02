Бограч на вогні – простий рецепт закарпатського бограча в казані

Як приготувати справжній закарпатський бограч в казані -
3 год
8 порцій
162 ккал
Рецепт закарпатського бограча в казані/Смачно24
Бограч в казані першими почали готувати пастухи. Вони додавали до нього м’ясо, паприку, картоплю, помідори та невеликі галушки – чіпетке.
Найкраще варити бограч на дровах з вишні, від цього аромат страви буде більш насичений.
Інгредієнти
-
Болгарський перець
2 шт.
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Вода
за смаком
-
Яловичина
500 г
-
Копчені свинячі ребра
400 г
-
Лаврові листки
3 шт.
-
Цибуля ріпчаста
3 шт.
-
Молода картопля
1.2 кг
-
Мелена паприка
100-120 г
-
Морква
3 шт.
-
Перець чорний горошком
2 ч. л.
-
Перець чилі
3-4 шт.
-
Помідор
3 шт.
-
Сало
400 г
-
Самогон
100 мл
-
Цукор
1 ст. л.
-
Свинина на кістці
1 кг
-
Сіль
за смаком
-
Телячі ребра
500 г
-
Томатна паста
150 г
-
Часник
5 зубчиків
-
Борошно пшеничне
100 г
-
Сіль
за смаком
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно прогрійте казан на вогні, розтопіть сало та підсмажте на його жирі все м’ясо до золотистого кольору.
2
Почистіть цибулю, поріжте її на кубики. Подрібніть зубчики часнику, посипте все паприкою та змішайте з цибулею. Додайте в казан до м’яса та готуйте 10-15 хвилин.
3
Ретельно помийте моркву, почистіть та наріжте кільцями. Додайте моркву в бограч і залийте водою. Важливо: м’ясо не повинне “плавати” у воді. Готуйте овочі з м’ясом близько 1,5 години.
4
Зніміть шкірку з помідорів, наріжте їх шматочками, а болгарський перець грубою соломкою. Додайте ці овочі в казан, влийте томатної пасти та за потребою долийте ще води. Готуйте ще 40 хвилин.
5
Додайте до бограча спецій: перцю, солі, лаврових листочків, чилі та цукор – перемішайте. Через 15-20 хвилин додайте грубо нарізану картоплю та варіть до готовності. Наприкінці приготування бограчу влийте самогонку.
6
Замісіть круте тісто для чіпетке з борошна, яйця та солі. Відщипуйте від тіста невеликі шматочки та додавайте їх в казан до бограча. Готуйте чіпетке 15 хвилин до готовності. Смачного!