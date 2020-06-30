Бограч – класичний рецепт приготування бограчу вдома

1

Сало нарізаємо кубиками та підсмажуємо у каструлі до золотистої скоринки.

2

Чистимо цибулю від лушпиння, нарізаємо дрібним кубиком та додаємо до сала. Коли цибуля підсмажиться до золотистого кольору, додайте 2 ложки паприки та перемішайте.

3

Ретельно миємо моркву, чистимо та нарізаємо кільцями, додаємо до засмажки. Нарізаємо м’ясо грубими шматочками, обов’язково з ребрами – перемішуємо.

4

Влийте до каструлі воду, так щоб вона покривала м’ясо та солимо бограч. Тушкуйте м’ясо помішуючи час від часу. Як тільки википить більша частина води, додайте до бограча дрібно нарізану картоплю та долийте ще води.

5

За бажанням додайте ще спецій і варіть до готовності картоплі. Бограч вариться не менше 2 годин. Смачного!