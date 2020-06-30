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Як приготувати бограч: домашній рецепт -

4 год

6 порцій

108 ккал

0 / 5
Бограч – класичний рецепт приготування бограчу вдома

Рецепт домашнього бограча/Смачно24

Бограч – це популярна страва угорської кухні, яка дуже схожа на гуляш. Справжній бограч заведено варити у казані, але за рецептом Смачно 24 ви з легкістю зможете приготувати його вдома у каструлі.

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    1.5 кг

  • Цибуля ріпчаста

    3-4 шт.

  • Мелена паприка

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1-2 шт.

  • Сало

    250 г

  • Свинина

    1.5 кг

  • Сіль

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Сало нарізаємо кубиками та підсмажуємо у каструлі до золотистої скоринки.

2

Чистимо цибулю від лушпиння, нарізаємо дрібним кубиком та додаємо до сала. Коли цибуля підсмажиться до золотистого кольору, додайте 2 ложки паприки та перемішайте.

3

Ретельно миємо моркву, чистимо та нарізаємо кільцями, додаємо до засмажки. Нарізаємо м’ясо грубими шматочками, обов’язково з ребрами – перемішуємо.

4

Влийте до каструлі воду, так щоб вона покривала м’ясо та солимо бограч. Тушкуйте м’ясо помішуючи час від часу. Як тільки википить більша частина води, додайте до бограча дрібно нарізану картоплю та долийте ще води.

5

За бажанням додайте ще спецій і варіть до готовності картоплі. Бограч вариться не менше 2 годин. Смачного!

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