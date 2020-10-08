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Рецепт Бограчу від Євгена Клопотенко – угорський суп -

45 хв

6 порцій

309 ккал

0 / 5
Бограч від Євгена Клопотенко – угорський суп – рецепт з фото

Як приготувати бограч/Смачно24

Бограч – національний угорський густий суп з м’ясом та овочами. В перекладі “Бограч” означає казан, що не дивно, адже найсмачніший суп завжди готують на відкритому вогні.

Смачно 24 пропонує вам приготувати справжній бограч за рецептом Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    2 шт.

  • Яловичина

    800 г

  • Картопля

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    2 шт.

  • Мелена паприка

    1 ч. л.

  • Перець чилі

    10 г

  • Помідор

    200 г

  • Сало

    50 г

Рецепт приготування

1

Наріжте шматочок сала кубиками та обсмажте на сковорідці, щоб розтопився жир.

2

Яловичину наріжте невеликими шматками та обсмажте на сковорідці разом з салом.

3

Ретельно помийте картоплю. Для страви краще обирати картоплю маленького розміру. Якщо у вас велика картопля – почистіть її та наріжте кубиками.

4

Помийте помідори та наріжте їх великими шматками. Так само наріжте й болгарський перець. Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та розріжте на кілька частин.

5

Перекладіть всі овочі у велику сковорідку, наріжте перець чилі та додайте до овочів.

6

Додайте спецій та залийте овочі з м’ясом водою, щоб вона їх покривала. Якщо ви готуватимете бограч в духовці, тоді розігрійте її до 180 градусів та запікайте 1,5 години.

7

Для приготування бограчу на плиті тушкуйте страву 1,5 години під кришкою. Смачного!

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