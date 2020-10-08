Бограч від Євгена Клопотенко – угорський суп – рецепт з фото

Рецепт Бограчу від Євгена Клопотенко – угорський суп -
45 хв
6 порцій
309 ккал
Як приготувати бограч/Смачно24
Бограч – національний угорський густий суп з м’ясом та овочами. В перекладі “Бограч” означає казан, що не дивно, адже найсмачніший суп завжди готують на відкритому вогні.
Смачно 24 пропонує вам приготувати справжній бограч за рецептом Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
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Болгарський перець
2 шт.
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Яловичина
800 г
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Картопля
500 г
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Цибуля ріпчаста
2 шт.
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Мелена паприка
1 ч. л.
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Перець чилі
10 г
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Помідор
200 г
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Сало
50 г
Рецепт приготування
1
Наріжте шматочок сала кубиками та обсмажте на сковорідці, щоб розтопився жир.
2
Яловичину наріжте невеликими шматками та обсмажте на сковорідці разом з салом.
3
Ретельно помийте картоплю. Для страви краще обирати картоплю маленького розміру. Якщо у вас велика картопля – почистіть її та наріжте кубиками.
4
Помийте помідори та наріжте їх великими шматками. Так само наріжте й болгарський перець. Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та розріжте на кілька частин.
5
Перекладіть всі овочі у велику сковорідку, наріжте перець чилі та додайте до овочів.
6
Додайте спецій та залийте овочі з м’ясом водою, щоб вона їх покривала. Якщо ви готуватимете бограч в духовці, тоді розігрійте її до 180 градусів та запікайте 1,5 години.
7
Для приготування бограчу на плиті тушкуйте страву 1,5 години під кришкою. Смачного!