Бограч від Євгена Клопотенко – угорський суп – рецепт з фото

1

Наріжте шматочок сала кубиками та обсмажте на сковорідці, щоб розтопився жир.

2

Яловичину наріжте невеликими шматками та обсмажте на сковорідці разом з салом.

3

Ретельно помийте картоплю. Для страви краще обирати картоплю маленького розміру. Якщо у вас велика картопля – почистіть її та наріжте кубиками.

4

Помийте помідори та наріжте їх великими шматками. Так само наріжте й болгарський перець. Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та розріжте на кілька частин.

5

Перекладіть всі овочі у велику сковорідку, наріжте перець чилі та додайте до овочів.

6

Додайте спецій та залийте овочі з м’ясом водою, щоб вона їх покривала. Якщо ви готуватимете бограч в духовці, тоді розігрійте її до 180 градусів та запікайте 1,5 години.

7

Для приготування бограчу на плиті тушкуйте страву 1,5 години під кришкою. Смачного!