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Болгарський перець в томаті на зиму: рецепт -

3 год

4 порції

78 ккал

0 / 5
Болгарський перець в томаті на зиму: рецепт приготування

Як приготувати болгарський перець на зиму/Смачно24

Надзвичайно смачна закуска з болгарського перцю в томатах чудово смакуватиме прохолодними зимовими днями. Смачно 24 підготував для вас рецепт консервації на зиму, яку ви з легкість зможете приготувати власноруч вдома!

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    3 кг

  • Лавровий лист

    за смаком

  • Олія соняшникова

    1 склянка

  • Перець чорний горошком

    за смаком

  • Помідор

    1,5 кг

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    2 ст. л.

  • Оцет 9%

    80 мл

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте помідори, зніміть з них шкірку та перебийте в блендері або перекрутіть через м’ясорубку в пюре.

2

У каструлі доведіть до кипіння помідорове пюре з сіллю, цукром, оцтом та спеціями.

3

Болгарський перець ретельно помийте, просушіть на паперовому рушнику та очистіть від насіння та плодоніжок. Наріжте перчик смужками та додайте до помідорового пюре. Доведіть соус до кипіння та варіть на малому вогні близько 25 хвилин.

4

Простерилізуйте банки, викладіть у них овочеву заготовку та закрийте кришками.

5

Закриті в банках перці переверніть догори дном та вкрийте теплим рушником до повного охолодження. Зберігайте готову консервацію у прохолодному темному приміщенні. Смачного!

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