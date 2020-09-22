Болгарський перець в томаті на зиму: рецепт приготування

1

Ретельно помийте помідори, зніміть з них шкірку та перебийте в блендері або перекрутіть через м’ясорубку в пюре.

2

У каструлі доведіть до кипіння помідорове пюре з сіллю, цукром, оцтом та спеціями.

3

Болгарський перець ретельно помийте, просушіть на паперовому рушнику та очистіть від насіння та плодоніжок. Наріжте перчик смужками та додайте до помідорового пюре. Доведіть соус до кипіння та варіть на малому вогні близько 25 хвилин.

4

Простерилізуйте банки, викладіть у них овочеву заготовку та закрийте кришками.

5

Закриті в банках перці переверніть догори дном та вкрийте теплим рушником до повного охолодження. Зберігайте готову консервацію у прохолодному темному приміщенні. Смачного!