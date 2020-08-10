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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Рецепт шоколадного брауні з смородиною від Лізи Глінської

Рецепт шоколадного брауні з смородиною від Лізи Глінської -

55 хв

4 порції

257 ккал

0 / 5
Шоколадний брауні з чорною смородиною – рецепт Лізи Глінської

Як приготувати брауні вдома/Смачно24

Шоколадний брауні за класичним рецептом готують зі смаженими волоськими горіхами. Однак, талановитий кондитер – Єлизавета Глінська пропонує вам приготувати його з додаванням замороженої чорної смородини. Якщо у вас не має цих ягід серед домашніх запасів, ви сміливо можете замінити смородину на вишню або навіть на банан. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для випічки

  • Коричневий цукор

    150 г

  • Какао

    45 г

  • Борошно пшеничне

    130 г

  • Цукор

    150 г

  • Вершкове масло

    170 г

  • Смородина

    100 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    150 г

Рецепт приготування

1

Розм'якшене вершкове масло збиваємо вінчиком 1 хвилину. Додаємо коричневий та білий цукор та ретельно перемішуємо з маслом.

2

Яйця повинні бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте їх з холодильника. Додайте яйця до масляної маси та перемішуємо до однорідної консистенції.

3

Борошно та какао просіюємо через дрібне сито, додаємо до приготованої маси та солимо. Вимішуємо тісто вінчиком, щоб всі сухі інгредієнти змішались в однорідну масу.

4

Застеліть деко для випікання брауні пергаментом та змастіть його вершковим маслом. Розігрійте духовку до 170 градусів.

5

Якщо ви будете використовувати для брауні свіжу чорну смородину, попередньо її потрібно заморозити. Ми робимо це для того, щоб вона не потекла при випіканні та не зіпсувала консистенцію випічки. Отож, додайте заморожену смородину до шоколадного тіста, ретельно перемішайте та одразу вилийте у підготовлене для випікання деко і випікайте.

6

Для випікання брауні достатньо 30-35 хвилин. Готовий брауні охолодіть при кімнатній температурі кілька годин. Наріжте брауні шматочками та подавайте до столу. Смачного!

Поради щодо приготування

Як приготувати шоколадний брауні з чорною смородиною від Лізи Глінської рецепт з відео:

 

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