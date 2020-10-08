Брауні за рецептом Євгена Клопотенко: смачний десерт -
2 год
6 порцій
425 ккал
Рецепт брауні вдома/Смачно24
Шоколадний брауні – надзвичайно смачний шоколадний десерт, який Євген Клопотенко пропонує вам приготувати разом із горіховим праліне.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Какао
10 г
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Борошно пшеничне
50 г
-
Розпушувач
5 г
-
Цукор
100 г
-
Вершкове масло
80 г
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Цедра апельсина
1 шт.
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Чорний шоколад
150 г
-
Яйце
3 шт.
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Волоські горіхи
100 г
-
Цукор
30 г
Рецепт приготування
1
На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Ретельно перемішуйте до утворення однорідної консистенції та зніміть з парової бані, дайте охолонути.
2
У окремій глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідної та щільної консистенції.
3
Ретельно просійте борошно з какао та розпушувачем, невеликими порціями вмішуйте в розтоплений шоколад. Перемішайте до однорідної маси. Введіть шоколадну суміш в яєчну масу та перемішайте до однорідності.
4
Додайте до шоколадного тіста цедру одного апельсина та ще раз обережно перемішайте.
5
Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання застеліть фольгою, змастіть вершковим маслом та вилийте тісто для брауні. Випікайте тісто близько 30-35 хвилин поки поверхня брауні не візьметься скоринкою та не почне тріскатися. Готовий брауні вийміть з духовки, залишіть охолоджуватись у формі.
6
Для приготування горіхового праліне наріжте волоські горішки, викладіть їх на сковорідку та підсмажте близько 4-5 хвилин. Додайте цукор та почекайте доки він перетвориться на карамель. Вилийте всю суміш на пергамент, накрийте його другим листом паперу для випікання та злегка розкачайте скалкою в млинець. Дайте повністю охолонути та покришіть. Подавайте до столу брауні з горіховим праліне. Смачного!