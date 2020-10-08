1

На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Ретельно перемішуйте до утворення однорідної консистенції та зніміть з парової бані, дайте охолонути.

2

У окремій глибокій мисці збийте яйця з цукром до однорідної та щільної консистенції.

3

Ретельно просійте борошно з какао та розпушувачем, невеликими порціями вмішуйте в розтоплений шоколад. Перемішайте до однорідної маси. Введіть шоколадну суміш в яєчну масу та перемішайте до однорідності.

4

Додайте до шоколадного тіста цедру одного апельсина та ще раз обережно перемішайте.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів. Форму для випікання застеліть фольгою, змастіть вершковим маслом та вилийте тісто для брауні. Випікайте тісто близько 30-35 хвилин поки поверхня брауні не візьметься скоринкою та не почне тріскатися. Готовий брауні вийміть з духовки, залишіть охолоджуватись у формі.

6

Для приготування горіхового праліне наріжте волоські горішки, викладіть їх на сковорідку та підсмажте близько 4-5 хвилин. Додайте цукор та почекайте доки він перетвориться на карамель. Вилийте всю суміш на пергамент, накрийте його другим листом паперу для випікання та злегка розкачайте скалкою в млинець. Дайте повністю охолонути та покришіть. Подавайте до столу брауні з горіховим праліне. Смачного!