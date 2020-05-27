Булочки Скони від Ектора Хіменеса-Браво: рецепт з відео

1

Ретельно змішайте всі сухі інгредієнти у мисці. Додайте натерте холодне вершкове масло та розімніть двома виделками.

2

Змішайте окремо вершки, яйце та ваніль – поступово додавайте до суміші просіяне борошно, постійно перемішуючи. Всипте вишню.

3

Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто клейке, або більше вершків, якщо воно занадто тверде.

4

Викладіть тісто на пергамент у форму 20 см. Зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин.

5

Викладіть випічку на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками та посипте цукром.

6

Випікайте 20-25 хвилин при 200 градусів, посипте цукровою пудрою за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком. Смачного!