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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт булочок Скони від Ектора Хіменеса-Браво

Рецепт булочок Скони від Ектора Хіменеса-Браво -

1 год 5 хв

4 порції

353 ккал

0 / 5
Булочки Скони від Ектора Хіменеса-Браво: рецепт з відео

Як приготувати британські вершкові булочки/Смачно24

Ектор Хіменес-Браво поділився надзвичайно смачним рецептом вишуканої випічки, від якої в захваті сама британська королева Єлизавета II.

Вершкові булочки з вишнею або Скони – прості у приготуванні та визнані одними із найсмачніших британських рецептів випічки. Гайда готувати разом зі Смачно 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продовжую показувати для вас найпростіші та найсмачніші рецепти. Сьогодні "Британські вешкові булочки Скони" – такі печенюхи з ягодами, родзинками та журавлиною. Найкраще готувати з дітьми або з коханими, під акомпанемент улюбленого фільму або серії МастерШеф. Заповнюйте анкету (лінк у шапці профілю) отримайте безкоштовно доставку тістечок "Київські" до вас додому (по всі Україні) та безкоштовний онлайн майстер-клас зі мною 31 травня в Zoom! Рецепт: Вершкові булочки з вишнею, родзинками та журавлиною. Інгредієнти: • 250 грам борошна • 100 грам цукру • ½ ч.л. солі • 2 ½ ч.л. розпушувачу • 115 грам замороженого вершкового масла натертого • 1 велике яйце • 120 мл жирних вершків або кокосового молока • 1 ½ ч.л. ванілі • 1 ½ стакани замороженої вишні, родзинок та журавлини (можна замінити на будь які інші ягоди та сухі фрукти) • Для декору – цукрова пудра, свіжі ягоди Спосіб приготування: • Змішайте всі сухі інгредієнти та додайте натерте вершкове масло двома виделками • Змішайте окремо вершки або кокосове молоко, яйце та ваніль та поступово додавайте до суміші борошна, перемішуючи. Додайте всі ягоди та сухі фрукти. • Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто не клейке, або більше вершків, якщо воно затверде • Викладіть на пергамент у форму 20 см, зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин. • Викладіть на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками чи кокосоввим молоком та посипте цукром • Випікайте 20-25 хвилин при 200С, прикрасьте за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком! Приємного апетиту! ;)

Допис, поширений Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 

Інгредієнти

для страви

  • Ваніль

    1,5 ч. л.

  • Вишня

    1,5 склянки

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Розпушувач

    2,5 ч. л.

  • Цукор

    100 г

  • Цукрова пудра

    для декору

  • Вершки 33%

    120 мл

  • Вершкове масло

    115 г

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Яйце

    60 г

Рецепт приготування

1

Ретельно змішайте всі сухі інгредієнти у мисці. Додайте натерте холодне вершкове масло та розімніть двома виделками.

2

Змішайте окремо вершки, яйце та ваніль – поступово додавайте до суміші просіяне борошно, постійно перемішуючи. Всипте вишню.

3

Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто клейке, або більше вершків, якщо воно занадто тверде.

4

Викладіть тісто на пергамент у форму 20 см. Зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин.

5

Викладіть випічку на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками та посипте цукром.

6

Випікайте 20-25 хвилин при 200 градусів, посипте цукровою пудрою за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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