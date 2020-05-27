Булочки Скони від Ектора Хіменеса-Браво: рецепт з відео

Рецепт булочок Скони від Ектора Хіменеса-Браво -
1 год 5 хв
4 порції
353 ккал
Як приготувати британські вершкові булочки/Смачно24
Ектор Хіменес-Браво поділився надзвичайно смачним рецептом вишуканої випічки, від якої в захваті сама британська королева Єлизавета II.
Вершкові булочки з вишнею або Скони – прості у приготуванні та визнані одними із найсмачніших британських рецептів випічки. Гайда готувати разом зі Смачно 24.
Інгредієнти
-
Ваніль
1,5 ч. л.
-
Вишня
1,5 склянки
-
Борошно пшеничне
250 г
-
Розпушувач
2,5 ч. л.
-
Цукор
100 г
-
Цукрова пудра
для декору
-
Вершки 33%
120 мл
-
Вершкове масло
115 г
-
Сіль
1/2 ч. л.
-
Яйце
60 г
Рецепт приготування
1
Ретельно змішайте всі сухі інгредієнти у мисці. Додайте натерте холодне вершкове масло та розімніть двома виделками.
2
Змішайте окремо вершки, яйце та ваніль – поступово додавайте до суміші просіяне борошно, постійно перемішуючи. Всипте вишню.
3
Сформуйте шар на поверхні присипаній борошном, додайте більше борошна, якщо тісто клейке, або більше вершків, якщо воно занадто тверде.
4
Викладіть тісто на пергамент у форму 20 см. Зробіть шар тіста пласким, наріжте на 8 трикутників та поставте у холодильник на 30 хвилин.
5
Викладіть випічку на пергамент з відстанню 5 см між сконами, змажте вершками та посипте цукром.
6
Випікайте 20-25 хвилин при 200 градусів, посипте цукровою пудрою за власним бажанням. Найкраще смакують з чаєм або молоком. Смачного!
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