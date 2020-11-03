24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Сінабони – рецепт булочок з корицею

Сінабони – рецепт булочок з корицею -

45 хв

12 порцій

290 ккал

0 / 5
Булочки з корицею – рецепт – сінабони в домашніх умовах

Як приготувати сінабони вдома/Смачно24

Сінабони – одні з найбільш популярних булочок у світі. Свою історію вони беруть ще з 1985 року, коли Річ Комен та його син Грег вирішили створити цей кулінарний шедевр.

Спільно з Джеріліном Брюссом вони довго шукали саме ту пропорцію та таки віднайшли золоту середину для ідеальних сінабонів. 

Смачно 24 пропонує вам приготувати сінабони вдома, для рідних та близьких разом з нами!

Інгредієнти

для тіста

  • Молоко

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    4,5 склянки

  • Цукор

    100 г

  • Вершкове масло

    75 г

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Сухі дріжджі

    2,5 ч. л.

  • Яйце

    2 шт.

для начинки

  • Мелена кориця

    2,5 ст. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Вершкове масло

    75 г

для помадки

  • Цукор

    1/2 ч. л.

  • Цукрова пудра

    200 г

  • Вершкове масло

    50 г

  • Вершковий сир

    100 г

  • Сіль

    1/8 ч. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно змішайте сухі дріжджі з теплим молоком (не більше 40 градусів) додайте 1 ст. л цукру та залишіть в теплому місці попередньо накривши миску харчовою плівкою. Через 15-20 хвилин опара для сінабонів буде готова.

2

У окремій мисці розітріть яйця з рештою цукру, додайте розм’якшене вершкове масло та влийте опару. Посоліть та перемішайте масу.

3

Ретельно просіяне борошно через дрібне сито, додавайте до суміші невеликими порціями. Замісіть тісто та вимішуйте його до еластичності близько 5-7 хвилин. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залишіть в теплому місці підрости на годину.

4

Обімніть тісто руками та знову залишіть на годину підрости.

5

У окремій мисці змішайте цукор та корицю.

6

Готове пухке тісто розкачайте на стільниці посипаній борошном розміром 40х40 та товщиною не більше 5 мм.  Змастіть тісто маслом, посипте цукром та корицею. Три сантиметри від краю залишіть порожніми, щоб сінабони добре склеїлися.

7

Настав час формувати сінабони.Обережно закрутіть тісто з начинкою в рулет, для правильного сінабона витків повинно бути не більше п’яти.

8

Наріжте рулет на 12 частин товщиною 3 см. Змастіть деко для випікання булочок вершковим маслом, викладіть сінабони на відстані 3-4 см один від одного. Накрийте тісто рушником та залишіть підрости на 30 хвилин.

9

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сінабони до золотистої скоринки близько 18-25 хвилин.

10

Для помадки збийте вершкове масло з сиром, цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром. Розігрійте помадку на паровій бані, щоб краще покрити сінабони.

11

Готові теплі сінабони змастіть помадкою та подавайте до столу. Смачного!

Американська кухня Кухні світу Солодка випічка Тістечка Випічка Десерти

Схожі рецепти

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Ідеї для оформлення солодкого столу на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Ідеї для оформлення напоїв на Геловін 2020

Цікаві підбірки

Що подарувати шеф-кухарю: варіанти з фото

Цікаві підбірки

Все про інжир: користь, шкода, як вибирати та їсти

Про продукт

Як приготувати смачну каву без турки і кавоварки вдома: рецепт

Шкільне харчування від Євгена Клопотенка: нові страви у меню

Le Cordon Bleu

Останні рецепти

Рецепт голубців з тертої картоплі – смачно, як у бабусі Покрокове приготування голубців з тертої картоплі

3 год

8 порцій

Українська
Рецепт смачного шоколадного пудингу вдома за 15 хвилин Покрокове приготування шоколадного пудингу вдома

15 хв

4 порції

Десерти без випікання
Готуємо суші вдома: рецепт класичних ролів Філадельфія Покрокове приготування ролів Філадельфія

1 год 5 хв

2 порції

Другі страви