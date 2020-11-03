Булочки з корицею – рецепт – сінабони в домашніх умовах

Сінабони – рецепт булочок з корицею -
45 хв
12 порцій
290 ккал
Як приготувати сінабони вдома/Смачно24
Сінабони – одні з найбільш популярних булочок у світі. Свою історію вони беруть ще з 1985 року, коли Річ Комен та його син Грег вирішили створити цей кулінарний шедевр.
Спільно з Джеріліном Брюссом вони довго шукали саме ту пропорцію та таки віднайшли золоту середину для ідеальних сінабонів.
Смачно 24 пропонує вам приготувати сінабони вдома, для рідних та близьких разом з нами!
Інгредієнти
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Молоко
250 мл
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Борошно пшеничне
4,5 склянки
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Цукор
100 г
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Вершкове масло
75 г
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Сіль
1 ч. л.
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Сухі дріжджі
2,5 ч. л.
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Яйце
2 шт.
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Мелена кориця
2,5 ст. л.
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Цукор
1 склянка
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Вершкове масло
75 г
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Цукор
1/2 ч. л.
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Цукрова пудра
200 г
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Вершкове масло
50 г
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Вершковий сир
100 г
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Сіль
1/8 ч. л.
Рецепт приготування
1
Ретельно змішайте сухі дріжджі з теплим молоком (не більше 40 градусів) додайте 1 ст. л цукру та залишіть в теплому місці попередньо накривши миску харчовою плівкою. Через 15-20 хвилин опара для сінабонів буде готова.
2
У окремій мисці розітріть яйця з рештою цукру, додайте розм’якшене вершкове масло та влийте опару. Посоліть та перемішайте масу.
3
Ретельно просіяне борошно через дрібне сито, додавайте до суміші невеликими порціями. Замісіть тісто та вимішуйте його до еластичності близько 5-7 хвилин. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залишіть в теплому місці підрости на годину.
4
Обімніть тісто руками та знову залишіть на годину підрости.
5
У окремій мисці змішайте цукор та корицю.
6
Готове пухке тісто розкачайте на стільниці посипаній борошном розміром 40х40 та товщиною не більше 5 мм. Змастіть тісто маслом, посипте цукром та корицею. Три сантиметри від краю залишіть порожніми, щоб сінабони добре склеїлися.
7
Настав час формувати сінабони.Обережно закрутіть тісто з начинкою в рулет, для правильного сінабона витків повинно бути не більше п’яти.
8
Наріжте рулет на 12 частин товщиною 3 см. Змастіть деко для випікання булочок вершковим маслом, викладіть сінабони на відстані 3-4 см один від одного. Накрийте тісто рушником та залишіть підрости на 30 хвилин.
9
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сінабони до золотистої скоринки близько 18-25 хвилин.
10
Для помадки збийте вершкове масло з сиром, цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром. Розігрійте помадку на паровій бані, щоб краще покрити сінабони.
11
Готові теплі сінабони змастіть помадкою та подавайте до столу. Смачного!