Булочки з корицею – рецепт – сінабони в домашніх умовах

1

Ретельно змішайте сухі дріжджі з теплим молоком (не більше 40 градусів) додайте 1 ст. л цукру та залишіть в теплому місці попередньо накривши миску харчовою плівкою. Через 15-20 хвилин опара для сінабонів буде готова.

2

У окремій мисці розітріть яйця з рештою цукру, додайте розм’якшене вершкове масло та влийте опару. Посоліть та перемішайте масу.

3

Ретельно просіяне борошно через дрібне сито, додавайте до суміші невеликими порціями. Замісіть тісто та вимішуйте його до еластичності близько 5-7 хвилин. Накрийте миску з тістом харчовою плівкою та залишіть в теплому місці підрости на годину.

4

Обімніть тісто руками та знову залишіть на годину підрости.

5

У окремій мисці змішайте цукор та корицю.

6

Готове пухке тісто розкачайте на стільниці посипаній борошном розміром 40х40 та товщиною не більше 5 мм. Змастіть тісто маслом, посипте цукром та корицею. Три сантиметри від краю залишіть порожніми, щоб сінабони добре склеїлися.

7

Настав час формувати сінабони.Обережно закрутіть тісто з начинкою в рулет, для правильного сінабона витків повинно бути не більше п’яти.

8

Наріжте рулет на 12 частин товщиною 3 см. Змастіть деко для випікання булочок вершковим маслом, викладіть сінабони на відстані 3-4 см один від одного. Накрийте тісто рушником та залишіть підрости на 30 хвилин.

9

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сінабони до золотистої скоринки близько 18-25 хвилин.

10

Для помадки збийте вершкове масло з сиром, цукровою пудрою, сіллю та ванільним цукром. Розігрійте помадку на паровій бані, щоб краще покрити сінабони.

11

Готові теплі сінабони змастіть помадкою та подавайте до столу. Смачного!