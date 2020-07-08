Cалат з печінки тріски в тарталетках: швидкий рецепт

Рецепт ніжного салату з печінки тріски в тарталетках -
25 хв
12 порцій
290 ккал
Як приготувати салат з печінки тріски в тарталетках/Смачно24
Швидкий та надзвичайно ніжний салат з печінки тріски сподобається кожному члену вашої родини або гостеві. Всі інгредієнти в салаті чудово поєднують між собою, а подача в тарталетці з пісочного тіста зробить цю страву ще більш вишуканою для святкового або буденного застілля.
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Інгредієнти
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Лимонний сік
1 ч. л.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Майонез
за смаком
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Мелений чорний перець
за смаком
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Печінка тріски
1 банка
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Твердий сир
50 г
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо яйця, відварюємо їх у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності та охолоджуємо. Чистимо яйця від шкарлупи та натираємо на грубій тертці.
2
Твердий сир натираємо на грубій тертці в окрему мисочку. Чистимо цибулю від лушпиння та нарізаємо дрібним кубиком, заливаємо лимонним соком, щоб забрати гіркуватість.
3
Печінку тріски викладаємо в салатницю, додаємо яйця, твердий сир та цибулю – перемішуємо. Перчимо наш салат та додаємо майонез за смаком – знову перемішуємо. Начиняємо тарталетки салатом та подаємо до столу. Смачного!