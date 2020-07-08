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Рецепт ніжного салату з печінки тріски в тарталетках -

25 хв

12 порцій

290 ккал

0 / 5
Cалат з печінки тріски в тарталетках: швидкий рецепт

Як приготувати салат з печінки тріски в тарталетках/Смачно24

Швидкий та надзвичайно ніжний салат з печінки тріски сподобається кожному члену вашої родини або гостеві. Всі інгредієнти в салаті чудово поєднують між собою, а подача в тарталетці з пісочного тіста зробить цю страву ще більш вишуканою для святкового або буденного застілля.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для салату

  • Лимонний сік

    1 ч. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Майонез

    за смаком

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Печінка тріски

    1 банка

  • Твердий сир

    50 г

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо яйця, відварюємо їх у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності та охолоджуємо. Чистимо яйця від шкарлупи та натираємо на грубій тертці.

2

Твердий сир натираємо на грубій тертці в окрему мисочку. Чистимо цибулю від лушпиння та нарізаємо дрібним кубиком, заливаємо лимонним соком, щоб забрати гіркуватість.

3

Печінку тріски викладаємо в салатницю, додаємо яйця, твердий сир та цибулю – перемішуємо. Перчимо наш салат та додаємо майонез за смаком – знову перемішуємо. Начиняємо тарталетки салатом та подаємо до столу. Смачного!

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