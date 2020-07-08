Cалат з печінки тріски в тарталетках: швидкий рецепт

1

Ретельно миємо яйця, відварюємо їх у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності та охолоджуємо. Чистимо яйця від шкарлупи та натираємо на грубій тертці.

2

Твердий сир натираємо на грубій тертці в окрему мисочку. Чистимо цибулю від лушпиння та нарізаємо дрібним кубиком, заливаємо лимонним соком, щоб забрати гіркуватість.

3

Печінку тріски викладаємо в салатницю, додаємо яйця, твердий сир та цибулю – перемішуємо. Перчимо наш салат та додаємо майонез за смаком – знову перемішуємо. Начиняємо тарталетки салатом та подаємо до столу. Смачного!