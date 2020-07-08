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Смачно 24 Кухні світу Грузинська кухня Смачний рецепт грузинської страви Чашушулі

Смачний рецепт грузинської страви Чашушулі -

3 год

6 порцій

290 ккал

0 / 5
Чашушулі з телятиною – рецепт м'ясного грузинського страви, фото

Як приготувати Чашушулі/Смачно24

Чашушулі – традиційна страва грузинської кухні, пікантне та гостре за смаком, а м’ясо ніжне та соковите.

За звичай, чашушулі готують із яловичини або баранини. Додатково до чашушулі подають лаваш або кукурудзяну кашу (гомі).

Приготуйте справжнє грузинське чашушулі вдома та відчуйте справжній смак Грузії. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Аджика

    1 ст. л.

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Яловичина

    500 г

  • Червона цибуля

    за смаком

  • Червоний мелений перець

    1 дрібка

  • Лимонний сік

    2 ст. л.

  • Цибуля ріпчаста

    4 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    2-3 дрібка

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Помідор

    350 г

  • Сіль

    за смаком

  • Томатний сік

    3 ст. л.

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Хмелі-сунелі

    0,5 ч. л.

  • Часник

    3 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте яловичину, наріжте її невеликими шматочками та викладіть в глибоку миску. 

2

Білу цибулю наріжте півкільцями, додайте до яловичини та вимішайте. Влийте олії, лимонного соку та додайте столову ложку аджики – перемішайте та залишіть м’ясо маринуватися 30 хвилин.

3

Розігрійте велику сковорідку, якщо у вас є казанок – готуйте у ньому. Викладіть м’ясо з маринадом в сковорідку та тушкуйте під кришкою 20-30 хвилин. Час від часу помішуйте засмажку.

4

Як тільки вся волога випарується, додайте до страви нарізаний кубиком болгарський перець, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, чорний і червоний перець – перемішайте. Знову накрийте кришкою та тушкуйте 5 хвилин.

5

Зніміть шкірку з помідорів та натріть їх на тертці або подрібніть у блендері. Додайте до м’яса помідори та томатний сік – помідорова маса повинна повністю накрити яловичину.  Тушкуйте страву під кришкою до готовності понад годину. Якщо рідина википіла – долийте кип’ятку.

6

Вкінці приготування, коли м'ясо м'яке та ділиться на волокна посоліть страву. Наріжте зелень, часник та посипте чашушулі. Зніміть страву з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятись 10-15 хвилин.

7

Наріжте червону цибулю півкільцями та посипте перед подачею – смачного!

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