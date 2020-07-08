1

Ретельно помийте яловичину, наріжте її невеликими шматочками та викладіть в глибоку миску.

2

Білу цибулю наріжте півкільцями, додайте до яловичини та вимішайте. Влийте олії, лимонного соку та додайте столову ложку аджики – перемішайте та залишіть м’ясо маринуватися 30 хвилин.

3

Розігрійте велику сковорідку, якщо у вас є казанок – готуйте у ньому. Викладіть м’ясо з маринадом в сковорідку та тушкуйте під кришкою 20-30 хвилин. Час від часу помішуйте засмажку.

4

Як тільки вся волога випарується, додайте до страви нарізаний кубиком болгарський перець, хмелі-сунелі, уцхо-сунелі, чорний і червоний перець – перемішайте. Знову накрийте кришкою та тушкуйте 5 хвилин.

5

Зніміть шкірку з помідорів та натріть їх на тертці або подрібніть у блендері. Додайте до м’яса помідори та томатний сік – помідорова маса повинна повністю накрити яловичину. Тушкуйте страву під кришкою до готовності понад годину. Якщо рідина википіла – долийте кип’ятку.

6

Вкінці приготування, коли м'ясо м'яке та ділиться на волокна посоліть страву. Наріжте зелень, часник та посипте чашушулі. Зніміть страву з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятись 10-15 хвилин.

7

Наріжте червону цибулю півкільцями та посипте перед подачею – смачного!