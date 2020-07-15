Чебуреки з сиром в домашніх умовах – простий рецепт

1

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. В глибокій мисці розчиніть сіль в окропі. Влийте 1 ст. л олії.

2

До окропу додайте борошно та ретельно вимішайте еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник відпочити на дві години.

3

Твердий сир натріть на грубій тертці. Зелень ретельно помийте, просушіть паперовим рушником та подрібніть. Змішайте сир та зелень – начинка готова.

4

Сформуйте з тіста ковбаску та наріжте на рівні шматочки. Кожен шматок тіста розкачайте в дуже тонкий лист, викладіть начинку та щільно защепіть краї чебурека.

5

Підсмажте чебуреки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін. Смачного!