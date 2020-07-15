Чебуреки з сиром в домашніх умовах – простий рецепт

Рецепт чебуреків з сиром -
3 год
6 порцій
430 ккал
Як приготувати чебуреки з сиром вдома/Смачно24
Чебуреки люблять, мабуть, усі, адже вони соковиті та з хрусткою скоринкою. Приготуйте їх вдома з сирною начинкою та ласуйте смаколиком разом з сім'єю.
Інгредієнти
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Вода
200 мл
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
500 г
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Сіль
за смаком
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Твердий сир
300-400 г
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Кріп (зелень)
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. В глибокій мисці розчиніть сіль в окропі. Влийте 1 ст. л олії.
2
До окропу додайте борошно та ретельно вимішайте еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник відпочити на дві години.
3
Твердий сир натріть на грубій тертці. Зелень ретельно помийте, просушіть паперовим рушником та подрібніть. Змішайте сир та зелень – начинка готова.
4
Сформуйте з тіста ковбаску та наріжте на рівні шматочки. Кожен шматок тіста розкачайте в дуже тонкий лист, викладіть начинку та щільно защепіть краї чебурека.
5
Підсмажте чебуреки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін. Смачного!