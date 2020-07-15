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Рецепт чебуреків з сиром -

3 год

6 порцій

430 ккал

0 / 5
Чебуреки з сиром в домашніх умовах – простий рецепт

Як приготувати чебуреки з сиром вдома/Смачно24

Чебуреки люблять, мабуть, усі, адже вони соковиті та з хрусткою скоринкою. Приготуйте їх вдома з сирною начинкою та ласуйте смаколиком разом з сім'єю.

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    200 мл

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    300-400 г

  • Кріп (зелень)

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. В глибокій мисці розчиніть сіль в окропі. Влийте 1 ст. л олії.

2

До окропу додайте борошно та ретельно вимішайте еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку та поставте в холодильник відпочити на дві години.

3

 Твердий сир натріть на грубій тертці. Зелень ретельно помийте, просушіть паперовим рушником та подрібніть. Змішайте сир та зелень – начинка готова.

4

Сформуйте з тіста ковбаску та наріжте на рівні шматочки. Кожен шматок тіста розкачайте в дуже тонкий лист, викладіть начинку та щільно защепіть краї чебурека.

5

Підсмажте чебуреки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін. Смачного!

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