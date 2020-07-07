1

Масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно нагрілося і стало м'яким. Подрібніть печиво до стану дрібної крихти. Швидше за все це зробити в блендері, але можна і вручну, за допомогою звичайної ступки.

2

З'єднуємо пісочну крихту і розм'якшене вершкове масло. Ложкою ретельно ростираємо масло і пісочну крихту, масло повинне рівномірно розподілитися по всьому об'єму. Якщо масу погано змішати, то основа буде сильно кришитися. Тоді цю масу викладаємо на дно форми. Ретельно втрамбуйте ложкою або дном склянки, щоб вийшла плоска і досить щільна основа товщиною приблизно один сантиметр.

3

У сир додайте цукор, налийте склянку молока та додайте ванільний цукор. Ретельно перетріть сир блендером. У кого немає блендера, то сир і цукор спочатку вручну перетріть ложкою, а вже потім додайте молоко.

4

Желатин висипте в суху каструлю, тонкою цівкою влийте склянку холодного молока. Відразу ж помішуйте, щоб уникнути появи грудочок. Ставимо на плиту на середній вогонь, помішуючи доведіть суміш до кипіння і відразу ж приберіть з вогню. При цьому весь желатин повинен розчинитися.

5

Розчинений і злегка охолоджений желатин тонкою цівкою вливаємо в сирну масу. Ретельно перемішайте до отримання однорідної консистенції. Бажано скористатися міксером або блендером, оскільки при збиванні сирна маса стає більш повітряною. Щоб надати чізкейку особливого смаку, в сирну масу можна додати цедру одного лимона або апельсина. Сирну масу виливаємо поверх основи та залишаємо в холодильнику на чотири години до повного застигання сирної маси. Смачного!